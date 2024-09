Puliamo il parco domenica 22 al Matese

- pubblicità -

“Dopo un’estate abbastanza movimentata in termini di turismo adesso non resta che prenderci cura del nostro Matese sperando nella collaborazione di tutti”, questo l’appello del presidente del Parco regionale del Matese Agostino Navarra che in collaborazione con Legambiente e i Comuni di Piedimonte Matese, San Gregorio Matese e Castello del Matese hanno organizzato per la prossima domenica, 22 settembre, a partire dalle ore 9 del mattino con punto d’incontro la località Miralago.

L’evento è stato organizzato nell’ambito e sulla scia del grande progetto di Legambiente che è quello di “Puliamo il Mondo”, anche quest’anno in campo con la XXXII° edizione della campagna di riqualificazione più grande d’Italia, che soltanto lo scorso anno è riuscita a raggiungere 1300 città e a coinvolgere 400.000 volontari, con le date ufficiali del 20 – 21 – 22 settembre.

Quest’anno, per l’edizione di “Puliamo il Mondo – per un clima di Pace”, grazie all’adesione del Parco Regionale del Matese alla proposta dell’associazione ambientalista Legambiente che organizza in Italia dal 1992 l’evento internazionale di Clean Up the World, verranno organizzati 4 eventi nei 5 Comuni del Parco, con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali di Piedimonte Matese, San Gregorio Matese, Castello del Matese, Gallo Matese e Letino. Protagonisti dell’iniziativa saranno 3 luoghi spettacolari dal punto di vista ambientale, molto frequentati dai turisti del weekend e molto importanti dal punto di vista della tutela della biodiversità: il Lago del Matese, il lago di Gallo, ed il Lago di Letino, nel cuore dell’area protetta. Mentre per Piedimonte Matese ci sarà il Parco archeologico del Monte Cila (Teatri di Pietra), con l’adesione e la partecipazioni delle Proloco dei 4 Comuni dell’alto Matese e di molte associazioni locali, ed alcuni Istituti Scolastici Superiori.

Dall’incontro organizzativo con Amministrazioni Comunali, Proloco ed Associazioni che si è svolto lo scorso 5 settembre presso la sede del Parco, è stata condivisa con i presenti l’intenzione di far diventare periodici questo tipo di appuntamenti di cura di queste aree delicate, anche con la collaborazione di altri Enti.

IL PROGRAMMA

Domenica mattina 22 settembre l’appuntamento sarà alle ore 9.00 alla località Miralago con i volontari delle Proloco Le Mura di San Gregorio Matese, Proloco Rocca Alta di Castello del Matese, Legambiente Matese, Matese Discovery, Matese Adventures, Forum giovani di San Gregorio Matese, I Briganti del Matese, Parapendio Le streghe, Gruppo speleologico del Matese, Matese Anglers Asd, Associazione culturale Cluvia, e Matese Carp Extreme a ripulire le sponde del Lago del Matese.

Domenica mattina 22 settembre secondo appuntamento sarà alle ore 9.00 con i volontari della Proloco di Gallo Matese, dell’Associazione Res, Matese Anglers Asd e Matese Carp Extreme per ripulire le sponde del Lago di Gallo Matese.

Domenica mattina 22 settembre terzo appuntamento alle ore 9.30 a via del Campo-Ponte del Cannello con i volontari della Proloco Letizia di Letino, dell’Associazione giovanile Jobba e di Matese Anglers Asd a ripulire le sponde del Lago di Letino.

Domenica mattina nei tre luoghi saranno presenti due pattuglie di Guardie ambientali per il servizio di vigilanza, convenzionate con il Parco Regionale del Matese per il servizio di vigilanza ambientale.