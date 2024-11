Punta Campanella, ecco l’e-game per futuri ambientalisti

- pubblicità -

Un e-game per avvicinare e intercettare i più giovani verso il rispetto della natura e un manuale didattico sulla tutela della biodiversita, della risorsa acqua, sulla gestione dei rifiuti e sull’uso consapevole del cibo. Sono i due prodotti finali del progetto Eco Patrols nell’ambito del programma europeo Erasmus+.

L’e-game, un videogioco formativo e divertente, e il manuale didattico, un libro con 8 moduli educativi, sono stati realizzati da 5 partner europei, tra i quali figura l’Area Marina Protetta Punta Campanella come partner italiano, insieme ad altre organizzazioni di Croazia, Serbia, Montenegro e Ungheria.

Il lavoro del Team, sviluppato nel corso di 2 anni, ha permesso di dare un respiro internazionale al materiale prodotto. Prima della pubblicazione, infatti, sia il manuale che l’e-game sono stati testati più volte da gruppi di ragazzi appartenenti al territorio dei 5 partner per evidenziare errori e suggerire miglioramenti che sono stati apportati di comune accordo dagli esperti che hanno lavorato al progetto.

Le numerose attività di confronto e scambio di idee, strumento chiave del progetto ERASMUS+, hanno permesso di elaborare un prodotto che può essere offerto a target groups di diversa estrazione geografica, proiettando i partecipanti in un mondo globale dove la tutela della natura assume un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, dal contesto scolastico a quello cittadino.

Sia il manuale che l’e-game sono pubblicati sulla pagina web https://eco-patrols.eu /.

Il manuale è già disponibile on-line in 6 lingue (compreso l’italiano e l’inglese), mentre l’e-game sarà solamente in lingua inglese.

Il videogioco “Eco Patrols” è scaricabile da play store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Argonauta.com.unity.eco.patrols . Il manuale didattico in italiano da questo link https://eco-patrols.eu/language-versions/manual-it/ , mentre qui è possibile scaricare i materiali da usare https://eco-patrols.eu/language-versions/manual-it-working-materials/

I due prodotti saranno presentati agli operatori del settore- scuole, educatori ambientali, associazioni- in penisola sorrentina attraverso due eventi organizzati dall’AMP Punta Campanella: il 29 novembre alle 17.00 presso la Sala conferenze dell’AMP Punta Campanella a Massa Lubrense e il 30 novembre alle 10.00 presso l’Associazione Barattoli Cosmici di Piano di Sorrento. Nel corso degli incontri ci saranno simulazioni di gioco per l’e-game e sarà possibile avere una copia del manuale.

” Questi sono progetti molto importanti, meritano il massimo supporto che come Amp cerchiamo sempre di fornire al meglio partecipando in prima persona come partner- sottolinea Lucio Cacace, Presidente Area Marina Protetta Punta Campanella- Grazie al lavoro di un team internazionale si possono ampliare le idee e offrire all’educatore ambientale approcci innovativi, piú efficaci e accattivanti”.