Punta Campanella, ripulito fiordo Crapolla

Operazione di bonifica nel meraviglioso fiordo di Crapolla grazie all’intervento dell’Associazione Torca Crapolla, dell’Amp Punta Campanella, del settore Ambente del Comune di Massa Lubrense e di Penisola Verde. Raccolti una ventina di sacchi di rifiuti di ogni genere, abbandonati sulla spiaggia o portati a riva dalle mareggiate. Volontari e operatori hanno provveduto alla pulizia per poi caricare i sacchi sul gommone dell’Area Marina Protetta Punta Campanella. Penisola Verde si occuperà dello smaltimento. Le operazioni di pulizia del Fiordo saranno previste una volta al mese nel periodo estivo, grazie alla sinergia tra associazioni, enti, istituzioni e cittadini.

” Ringrazio la sezione nautica dell’Amp Punta Campanella, i volontari e tutti gli enti coinvolti in questa importante bonifica di un sito di grande pregio per Massa Lubrense e per l’Area marina protetta- sottolinea Lucio Cacace, Presidente Amp Punta Campanella-.Faccio un appello ai tanti visitatori del Fiordo: evitare di lasciare buste di rifiuti, anche se dovessero già trovare qualche cumulo accantonato sulla spiaggia. Non si possono lasciare rifiuti così per giorni, anche perché c’è il rischio che il mare li porti via disperdendoli nell’ambiente marino. Crapolla è un luogo favoloso, collaboriamo tutti insieme a mantenerlo pulito”.