Quartiere Pulito, gli interventi di questa settimana

Continua Quartiere Pulito 2025, l’iniziativa voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi, che prevede interventi su strade e piazze delle dieci Municipalità, con operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti.

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, in sinergia con ANM, ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.

Per assicurare il successo delle iniziative di miglioramento del decoro urbano, l’amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta temporanei che saranno predisposti nelle strade interessate dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

– Municipalità 1: Viale Gramsci – Via Giordano Bruno (prima metà);– Municipalità 6: Corso San Giovanni (da Ponte dei Francesi a Via Ammiraglio Aubry)– Municipalità 2: Via G. Brombeis – Via F.S. Correra (da n. 1 a n. 58)– Municipalità 7: Via Monte Bianco – Via Monte Grappa

Mercoledì 26 febbraio:

– Municipalità 3: Via M. Pietravalle;

– Municipalità 8: Via E. Scaglione.

Giovedì 27 febbraio:

– Municipalità 4: via Carbonara; Via A. Poerio;

– Municipalità 9: Via E. Torricelli.



Venerdì 28 febbraio:

– Municipalità 5: Via Annella di Massimo; Via C. Carelli;

– Municipalità 10: Viale Campi Flegrei (lato sx).