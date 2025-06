Quartiere Pulito, gli interventi di questa settimana

- pubblicità -

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, in sinergia con ANM, ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.

Per assicurare il successo delle iniziative di miglioramento del decoro urbano, l’amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta temporanei che saranno predisposti nelle strade interessate dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

– Municipalità 3: Via B. Tanucci; Piazza G. B. Vico; Via C. De Marco– Municipalità 8: Via A. Fabrizi; Via del Gran Paradiso

Giovedì 19 giugno

– Municipalità 4: Via Beato L. Murialdo; Via G. Bruno

– Municipalità 9: Via dell’Epomeo

Venerdì 20 giugno

– Municipalità 5: Via O. Fragnito; Via V. Diamare

– Municipalità 10: Viale Augusto (lato dx da Piazzale Tecchio a Largo A. Lala)