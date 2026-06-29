Quartiere Pulito, gli interventi di questa settimana

Continua Quartiere pulito. Giunta alla XIII edizione, l’iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi prevede interventi su strade e piazze delle dieci Municipalità, con operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti.
Gli interventi sono coordinati dall’assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, e l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, in sinergia con Polizia Locale, Municipalità, ANM e ASIA.
Per assicurare il successo delle iniziative di miglioramento del decoro urbano, l’amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta temporanei che saranno predisposti nelle strade interessate dalle ore 7.00 alle ore 12.00 nei giorni in cui sono programmati gli interventi.
Interventi da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2026
Lunedì 29 giugno:
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Municipalità 1: via Santa Lucia;
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Municipalità 6: via F. Imparato (tra via Nuova Villa e via Murelle).
Martedì 30 giugno:
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Municipalità 2: via Enrico Cosenz;
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Municipalità 7: via Cardinale Baronio.
Mercoledì 1 luglio:
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Municipalità 3: via B. Tanucci; via M. A. Severino;
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Municipalità 8: via C. Guerra.
Giovedì 2 luglio:
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Municipalità 4: via Cesare Rosaroll;
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Municipalità 9: via Comunale Napoli.
Venerdì 3 luglio:
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Municipalità 5: viale Michelangelo;
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Municipalità 10: via C. Ferrara; via A. Maiuri.
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