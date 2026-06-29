Quartiere Pulito, gli interventi di questa settimana

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Continua Quartiere pulito. Giunta alla XIII edizione, l’iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi prevede interventi su strade e piazze delle dieci Municipalità, con operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti.

Gli interventi sono coordinati dall’assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, e l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, in sinergia con Polizia Locale, Municipalità, ANM e ASIA.

Per assicurare il successo delle iniziative di miglioramento del decoro urbano, l’amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta temporanei che saranno predisposti nelle strade interessate dalle ore 7.00 alle ore 12.00 nei giorni in cui sono programmati gli interventi.

Interventi da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2026

Lunedì 29 giugno:

Municipalità 1: via Santa Lucia;

Municipalità 6: via F. Imparato (tra via Nuova Villa e via Murelle).

Martedì 30 giugno:

Municipalità 2: via Enrico Cosenz;

Municipalità 7: via Cardinale Baronio.

Mercoledì 1 luglio:

Municipalità 3: via B. Tanucci; via M. A. Severino;

Municipalità 8: via C. Guerra.

Giovedì 2 luglio:

Municipalità 4: via Cesare Rosaroll;

Municipalità 9: via Comunale Napoli.

Venerdì 3 luglio: