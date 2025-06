Riapre Parco San Gaetano Errico a Secondigliano

- pubblicità -

Completato l’intervento finanziato con fondi della Città Metropolitana, il Parco San Gaetano Errico – circa 33 mila metri quadri nel cuore del quartiere Secondigliano – torna a disposizione dei cittadini con un volto rinnovato.

I lavori hanno preservato e valorizzato la vocazione naturalistica del parco, un vero polmone verde della zona. Sono stati curati gli esemplari arborei e arbustivi già presenti e introdotte nuove essenze decorative.

Le strutture sportive esistenti sono state recuperate, mentre sono state istallate nuove aree fitness e due aree giochi moderne e colorate dedicate ai più piccoli. È stata realizzata anche un’area di sgambamento cani attrezzata con elementi ludici. Completano l’intervento la riqualificazione dei servizi igienici, la sistemazione delle sedute e la pulizia dell’area del giardino d’inverno, da tempo inutilizzata.

“Napoli è storicamente una città con poco verde nell’area urbana. Stiamo recuperando tutti i parchi –ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi–. Oggi riapriamo il Parco San Gaetano Errico e agli inizi di luglio riapriremo il Parco del Poggio. Questo parco è un bene collettivo ed è importante che i cittadini stessi lo proteggano: va tenuto nel modo migliore per garantire una funzione pubblica per il quartiere. I cittadini ci chiedono che sia ben tenuto e ci sia una vigilanza. Nell’ambito della riorganizzazione della riorganizzazione dei servizi cercheremo di dare una risposta concreta“.

“Con la riapertura del Parco San Gaetano Errico, in coincidenza con l’inizio della stagione estiva, restituiamo alla città un luogo accogliente e funzionale, pensato per il benessere, la socialità e la fruizione del verde. Rafforzare il ruolo dei parchi come spazi di aggregazione, sport e rispetto per l’ambiente è una delle priorità dell’Amministrazione. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di cura e valorizzazione del verde urbano”, ha affermato l’assessore al Verde Vincenzo Santagada.