Rifiuti, accordo Regione-Consorzio Compostatori

In occasione degli Stati Generali sull’ambiente in Campania, che si sono svolti nella cornice del Green Med Symposium lo scorso venerdì 30 maggio, la Regione Campania e il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) annunciano la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.

Con tale intesa, la Regione Campania e il Consorzio Italiano Compostatori si impegnano a collaborare tra loro, affinché il territorio possa valorizzare adeguatamente le proprie risorse trasformandole in un elemento chiave dell’economia nazionale per una gestione sostenibile dei rifiuti organici.

L’obiettivo dell’accordo è garantire una gestione più efficiente e sostenibile di questa tipologia di rifiuti, a partire dal miglioramento della raccolta differenziata – in termini sia qualitativi che quantitativi – fino al riciclo e recupero effettivo della frazione organica, in linea con i principi dell’Unione Europea.

L’intesa prevede inoltre la valorizzazione dei prodotti ottenuti dal trattamento dei rifiuti, con un approccio orientato all’economia circolare.

Il CIC metterà a disposizione della Regione Campania la propria competenza, in particolare:

• supporto nella promozione della raccolta differenziata del rifiuto organico su tutto il territorio regionale; • supporto tecnico agli impianti per il miglioramento della qualità del compost prodotto; • assistenza alla Regione per la promozione dell’utilizzo del compost in agricoltura e nel verde pubblico, anche in coerenza con i Criteri Ambientali Minimi (CAM); • partecipazione a un Tavolo Permanente per il Riciclo Organico che coordinerà le azioni condivise su scala regionale.

Strumento cardine dell’accordo sarà proprio l’istituzione del Tavolo di Lavoro formato dai rappresentanti del CIC e della Regione. “Plaudo la Regione Campania per gli ambiziosi obiettivi che si è posta in termini di intercettazione e valorizzazione concreta dei rifiuti organici a livello territoriale – afferma la Presidente del CIC Lella Miccolis – e la ringrazio per aver scelto la collaborazione del nostro Consorzio quale maggiore e senza dubbio più qualificata organizzazione di settore”.