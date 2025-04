Rifiuti, cestini autocompattanti anche al Vomero

- pubblicità -

Dopo le prime installazioni in Via Toledo i cestini intelligenti arrivano anche nelle strade del Vomero, nella V Municipalità.

Sono infatti iniziate oggi le installazioni di 10 nuovi contenitori elettronici in via Scarlatti, via Cimarosa, piazza degli Artisti e Via Luca Giordano.

I cestini intelligenti hanno all’interno un avanzato sistema di compattazione. Al raggiungimento della capienza massima, i nuovi contenitori per la raccolta inviano agli operatori Asia una mail o un sms per notificare l’avvenuto riempimento.

Alimentati a energia solare, i dispositivi elettronici sono dotati di un bidone carrellato standard da 120 litri, progettato per minimizzare lo sforzo fisico durante le operazioni di svuotamento.

Grazie ai nuovi cestini, è possibile ridurre fino a 6 volte il volume dei rifiuti, ottimizzando la frequenza e le operazioni di raccolta in strada.

“Continua la digitalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti – sottolinea l’Assessore al Verde e alla Salute, Vincenzo Santagada -. Il processo di miglioramento passa attraverso la collaborazione e la sinergia con i cittadini e le attività produttive”.

“Si tratta di piccole, ma importanti infrastrutture in strada che, integrate in un ampio programma di interventi, contribuiscono a rimodellare l’aspetto del territorio migliorando il decoro urbano”, sottolinea l’Amministratore Unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero.