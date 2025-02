Rifiuti, sequestro in campo rom a Caivano, per lo più amianto

- Pubblicità -

In attuazione di quanto pianificato in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella mattinata di ieri, 24 febbraio, la Polizia Metropolitana e la Polizia locale del Comune di Caivano, a seguito di controlli svolti nel campo Rom di Caivano, hanno sequestrato oltre 1500 metri cubi di rifiuti, accumulati lungo il perimetro del muro di cinta del campo.

I rifiuti venivano sversati attraverso alcune aperture di comunicazione, appositamente realizzate dai rom, tra il campo stesso e i terreni adiacenti.

- Pubblicità -

Si tratta di materiali di diversa natura, prevalentemente amianto, pneumatici fuori uso, carcasse di auto, parti meccaniche, plastica, RAE, pezzami, che venivano collocati su vasche adibite a bracieri, munite di griglie, su cui venivano appoggiati i rifiuti da incendiare.

L’operazione svolta contribuisce in maniera significativa a ristabilire la sicurezza ambientale nell’area, scongiurando il grave rischio di incendi.

“L’ennesimo maxi sequestro di rifiuti in un campo rom – questa volta effettuato a Caivano – conferma la pericolosità di questi accampamenti illegali, per i nostri territori e la salute pubblica. È da anni che la Lega denuncia come si tratti di vere e proprie bombe ad orologeria sociali ed ambientali, che costellano la già martoriata Terra dei fuochi e che vanno disinnescate senza se e senza ma. L’unica azione da mettere in campo è quella dello smantellamento a cui far seguire interventi efficaci di bonifica dei suoli e di recupero di aree che pagano pesantissimo dazio a causa dell’immobilismo, del finto buonismo e dell’ipocrisia di De Luca, del Pd e della sinistra. Sono loro i principali complici del disastro: si facciano da parte”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.