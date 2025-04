SEA BEYOND Ideas Box alla Stazione Dohrn

- pubblicità -

Lunedì 5 maggio, alle ore 10.00, presso il Museo Darwin-Dohrn, Villa Comunale Napoli, è in programma l’evento di Ocean Literacy LA SEA BEYOND Ideas Box arriva alla Stazione Zoologica e accoglie il PLANKTON ATLAS.

In particolare, la mediateca mobile interamente dedicata all’Educazione all’Oceano, realizzata dall’organizzazione no-profit Biblioteche Senza Frontiere Italia, con il supporto di SEA BEYOND, il progetto del Gruppo Prada condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (UNESCO-COI), farà tappa presso l’Ente, dove sosterà fino all’11 maggio per offrire un’esperienza di apprendimento completa sul tema dell’Oceano, attraverso attività interattive e laboratori.

In questa occasione, verrà presentato il PLANKTON ATLAS, il volume scientifico-divulgativo unico nel suo genere, che sarà accolto all’interno della SEA BEYOND Ideas Box.

L’opera è il risultato di un progetto innovativo per la divulgazione scientifica sulla biodiversità del plancton marino, sviluppato nell’ambito del National Biodiversity Future Center (NBFC) e coordinato da Iole Di Capua della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Il progetto è stato svolto in collaborazione con l’Istituto Statale Bernini de Sanctis e la Scuola Italiana di Comix di Napoli. L’evento è incluso nella rassegna COMIC(ON)OFF 2025.

In allegato il programma dei lavori, moderati da Donatella Bianchi, conduttrice scientifica da sempre impegnata nella divulgazione della conoscenza e tutela del mare.