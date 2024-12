Stazione Dohrn a Mare Dentro a Ischia

- pubblicità -

La Stazione Zoologica Anton Dohrn sarà presente a “Mare Dentro”, l’evento ideato ed organizzato dalla Alpha Consulting che si svolgerà a Forio d’Ischia (NA) dal 17 al 19 dicembre e che avrà come protagonista il mare.

L’Ente, in particolare, oltre ad offrire il proprio patrocinio alla manifestazione, assieme a Comune di Forio, Ministero dell’Ambiente, Regione Campania, Mare Vivo e Federalberghi Ischia, presiederà ai diversi panel in programma durante la tre giorni con i propri ricercatori, in qualità di relatori. Interverranno, infatti, per la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Direttore Dipartimento Ecologia Marina Integrata Antonio Terlizzi, il Dirigente di Ricerca Gabriele Procaccini, i ricercatori Nùria Teixidò e Fabio Crocetta, la biologa Simona Clò. Tra i relatori, inoltre, Ferdinando Boero, Presidente della Fondazione Anton Dohrn.

Mare Dentro rappresenta un’occasione di confronto e sensibilizzazione su tematiche legate alla sostenibilità , ai cambiamenti climatici e alla blue economy.

Durante l’evento, professori, ricercatori, imprenditori e amministratori pubblici racconteranno come proteggere il mare e le sue risorse, con particolare attenzione agli ecosistemi marini e alle opportunità di un turismo sostenibile.

Il programma include attività di esplorazione e educazione al mare, laboratori, sport acquatici e dibattiti pomeridiani.

L’evento avrà come sede principale l’Associazione Marinai d’Italia di Forio e mira a diventare un appuntamento annuale di rilevanza internazionale, che coinvolgerà ogni anno nuove generazioni, istituzioni e professionisti per promuovere una cultura della sostenibilità e un rapporto più consapevole con il nostro mare.

