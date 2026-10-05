Taverna del Re, nuovo incendio, è il terzo in un mese

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Ancora un incendio nel vasto sito di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re, a Giugliano in Campania: è il terzo episodio in un mese. Le fiamme si sono sviluppate in un’area a circa un centinaio di metri dal punto in cui, il 21 settembre, si era verificato l’ultimo rogo. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco, intervenuti con diverse squadre.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Una sequenza di roghi sospetti

Il nuovo episodio si inserisce in una catena di incendi che sta interessando il sito di Taverna del Re, uno dei più grandi impianti di stoccaggio di ecoballe della Campania.

6 settembre: primo incendio del mese.

21 settembre: secondo rogo, circoscritto dopo ore di lavoro dei Vigili del Fuoco.

Ieri: terzo episodio, a distanza di pochi giorni e nella stessa area.

Una frequenza che alimenta interrogativi sulla sicurezza del sito e sulla natura degli eventi, mentre prosegue la rimozione delle ecoballe ancora presenti nelle piazzole.

Un’area già al centro di indagini e criticità

Taverna del Re, nel comune di Giugliano, al confine tra Napoli e Caserta, è da anni oggetto di monitoraggi e interventi istituzionali. La successione di roghi avvenuti nelle ultime settimane richiama nuovamente l’attenzione sulla vulnerabilità del sito e sulla necessità di garantire un presidio costante durante le operazioni di smaltimento.