Taverna del Re, riunione in Prefettura

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Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto a Palazzo di Governo una riunione dedicata ai due recenti incendi verificatisi nell’impianto di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re, a Giugliano in Campania.

Un incontro definito “urgente” per la gravità degli episodi, che hanno avuto impatto sull’ambiente, sulla salute pubblica e sulla percezione di sicurezza della popolazione.

Al tavolo procuratore, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e Regione

Alla riunione hanno partecipato: il procuratore della Repubblica di Napoli Nord, Domenico Airoma, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il direttore generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti della Regione Campania, l’Incaricato del Ministro dell’Interno per il contrasto agli incendi di rifiuti, il comandante della Polizia Metropolitana

Un tavolo interistituzionale ampio, chiamato a definire misure immediate e strutturali.

Videosorveglianza potenziata e integrazione nella control room della Terra dei Fuochi

Secondo quanto riportato in una nota, è stato concordato di implementare subito il sistema di videosorveglianza dell’impianto, con una copertura completa delle aree di lavorazione e stoccaggio. Le immagini saranno integrate nella control room interforze della Terra dei Fuochi, così da garantire un monitoraggio continuo e condiviso.

La Regione Campania curerà la realizzazione tempestiva dell’intervento.

Più controlli sugli impianti con rifiuti combustibili: individuati i “siti sensibili”

Il prefetto ha disposto: l’incremento dei controlli delle Forze dell’ordine sugli impianti con giacenza di rifiuti potenzialmente combustibili in tutta l’area metropolitana, la loro classificazione come “siti sensibili”, verifiche mirate sulla funzionalità dei sistemi di videosorveglianza e antincendio

In caso di carenze, scatterà l’adeguamento immediato a carico del gestore.

Attenzione ai siti sotto sequestro e interventi sostitutivi della Regione

Particolare attenzione sarà riservata agli impianti sotto sequestro, spesso più esposti a criticità operative. In queste situazioni, la Prefettura potrà attivare interventi sostitutivi d’urgenza della Regione, per prevenire rischi ambientali e nuovi incendi.

Rafforzati i controlli sui luoghi di sversamento e sulle aree bonificate

Oltre agli impianti, il prefetto ha disposto: controlli di prevenzione sui siti di reiterato sversamento e vigilanza sulle aree già oggetto di rimozione straordinaria dei rifiuti, per evitare nuove compromissioni.

Il tavolo si riunirà di nuovo entro la prima settimana di ottobre

Il tavolo prefettizio dedicato ai due incendi proseguirà con un’attività di monitoraggio costante delle misure concordate e tornerà a riunirsi entro la prima settimana di ottobre.