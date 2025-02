Terra dei fuochi, appello pubblico a Mattarella

- pubblicità -

In meno di una settimana sono oltre 3.600 i cittadini che hanno firmato su Change.org – la piattaforma di petizioni online – l’appello pubblico lanciato da Gabriele Aiello, cittadino e attivista napoletano, rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché sostenga le richieste della cittadinanza campana vittima del disastro ambientale e sanitario che da anni affligge la cosiddetta Terra dei Fuochi.



Aiello, che vive nella Terra dei Fuochi e che all’età di 14 anni anni ha perso il papà a causa di un tumore, si è fatto promotore di questo appello pubblico alla luce della sentenza dello scorso 30 gennaio con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto lo Stato italiano colpevole di aver violato il diritto alla vita e alla salute dei cittadini che vivono in quei comuni compresi tra le province di Napoli e Caserta devastati dallo smaltimento illegale di rifiuti che ha prodotto gravi danni all’ambiente e alla salute pubblica.

Nel suo appello online Aiello sottolinea:

“Troppe volte abbiamo assistito a promesse disattese, piani di bonifica incompleti o mai realizzati, indagini archiviate. Ed è per questo che Le chiediamo di farsi garante dell’attuazione di questa sentenza e, in virtù del Suo alto ruolo di garante della Costituzione, di aiutare tutti i cittadini vittime di questa ingiustizia. Presidente, non possiamo più aspettare. Ogni giorno che passa significa nuove vittime, nuove famiglie distrutte.”

Per maggiori informazioni: Change.org/Terradeifuochi