Terra dei fuochi, controlli della Polizia Stradale

Nell’ambito dei servizi di prevenzione al contrasto degli illeciti ambientali e del traffico di rifiuti nelle province di Napoli e Caserta, sono stati intensificati i controlli dei poliziotti del compartimento Polizia stradale di Napoli.

L’attività è stata effettuata anche da agenti, esperti del settore, in specifiche aree e settori produttivi interessati dal fenomeno del trasporto e dello sversamento illecito dei rifiuti.

I poliziotti si sono concentrati, oltre che sul controllo della viabilità extraurbana delle due province campane, nell’esaminare alcune attività commerciali che ruotano intorno al mondo delle auto, rilevando sette irregolarità penali e 15 amministrative.

Nelle due settimane di controlli specifici, il team di poliziotti della Stradale ha identificato in totale 272 persone, sanzionandone 81 per illeciti amministrativi e denunciandone 12 per reati ambientali.

Su 255 veicoli controllati, invece, 26 sono stati sottoposti a fermo o a sequestro, e sono state riscontrate 314 violazioni amministrative per un ammontare di 141.207 euro di sanzioni.