Terra dei Fuochi, dal Governo altri 10 milioni

Dieci milioni di euro per la terra dei Fuochi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano di per la caratterizzazione, la raccolta e il conferimento di rifiuti nelle zone della Campania, fra le province di Napoli e Caserta, martoriate dai roghi, definendo le azioni future di contrasto e prevenzione. Tra queste: sorveglianza h24, supporto alle forze di polizia, mappatura dei siti per il recupero dei rifiuti e successiva bonifica; censimento dei centri di raccolta per i rifiuti speciali.

Un provvedimento arrivato nell’ennesima giornata difficile per il casertano. Un grosso incendio si è sviluppato giovedì pomeriggio, a poca distanza dalla stazione di Villa Literno, bloccando l’accesso alla strada che porta alla ferrovia. Si è trattato del secondo rogo in poche ore, visto che già in mattinata i vigili del fuoco erano intervenuti per domare le fiamme di un incendio di rifiuti tra Casal di Principe e Villa Literno.

In un post sui social network il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, è tornato a denunciare l’alto numero di roghi che stanno rendendo irrespirabile l’aria nelle ultime ore: “In un breve percorso in auto da Nola a Villa Literno ho contato almeno dieci roghi. Nel buio si vedevano colonne di fumo nero che le luci della strada facevano brillare come ferite nel cielo”, ha scritto il primo cittadino.

“Sono state destinate dal governo nazionale risorse importanti, finalmente. Ora occorrono anche norme in deroga alle procedure ordinarie per semplificare l’attività di rimozione dei cumuli e di trattamento e smaltimento”, ha commentato il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, a margine della prima riunione dedicata agli interventi nell’area dei Terra dei Fuochi che si è svolta presso la struttura commissariale di Caivano.

“Ci sono ora 10 milioni di euro dal Fondo sviluppo e coesione 2021-27, all’interno della dotazione dei 180 milioni del percorso delle gestioni delle 8 periferie, che il Governo ha deciso di mettere a disposizione di questa comunità della provincia di Caserta e di Napoli per la rimozione dei rifiuti e per fare un discorso che non sia più uno spot, ma di carattere organico sul governo del fenomeno dello sversamento dei rifiuti”, ha dichiarato Fabio Ciciliano, Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità.

Il nuovo stanziamento arriva a un mese dall’approvazione del “Decreto Terra dei Fuochi” che ha introdotto pene più severe per i reati ambientali oltre a stanziare 15 milioni per il 2025 al Commissario Straordinario per la bonifica della Terra dei Fuochi, il Generale Giuseppe Vadalà, per portare avanti l’opera di rimozione dei rifiuti e l’avvio delle attività di bonifica nei territori della Terra dei Fuochi.

“Sul tema della rimozione dei rifiuti c’è stato un evidente cambio di passo, certificato anche oggi nelle parole del Commissario straordinario per le Periferie Ciciliano che ringraziamo per il lavoro e le risorse importanti che questo Governo ha voluto destinare alle nostre comunità per risanare i territori della Terra dei Fuochi e in particolare le martoriate province di Napoli e Caserta. È una dimostrazione di impegno e responsabilità con cui si vuole chiudere una stagione fatta di illegalità diffusa, ma anche di inerzia, dove per anni chi ha agito contro la legge lucrando sulla gestione dei rifiuti ha anche compromesso intere aree e cagionato danni enormi alle imprese del nostro territorio. Anche questo è un tema fondamentale su cui il centrodestra farà la sua parte, incoraggiando il lavoro del governo e dei commissari Ciciliano e Vadalà con l’obiettivo di garantire la risoluzione dell’emergenza, rimuovendo del tutto quei rifiuti su cui in passato abbiamo solo ascoltato annunci spot e oggi finalmente vediamo fatti concreti”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

Dieci milioni di euro per la Terra dei Fuochi. Il Governo Meloni segna un altro fondamentale risultato per il risanamento del nostro territorio: dopo il Decreto Terra dei Fuochi che aveva stanziato già 15 milioni introducendo pene più severe per chi trasgredisce, arrivano adesso ulteriori fondi che serviranno per la rimozione dei rifiuti, per la bonifica, per un aumento dei controlli e delle attività di polizia. Vincenzo Riemma, coordinatore di Fratelli d’Italia Acerra, dichiara in merito: “Tutto il circolo Roberto Bigliardo esprime grande soddisfazione per la nuova misura varata dal Governo Meloni. Fratelli d’Italia e il centrodestra tutto dimostrano così grande attenzione per il nostro territorio, dopo anni di colpevole latitanza dei precedenti governi. Un’attenzione che ci permetterà di risanare il nostro ambiente nonché il decoro della nostra città e che fa certamente da contraltare alle gravi mancanze di Lettieri e D’Errico”.