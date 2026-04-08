Terra dei fuochi, Gava: in arrivo ulteriori 200 milioni

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“È in arrivo un prossimo stanziamento di 200 milioni di euro per interventi di rimozione dei rifiuti, caratterizzazione dei siti e bonifiche”.

Lo ha dichiarato il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava oggi ad Afragola-Casoria con il sottosegretario Alfredo Mantovano per l’avvio delle attività di rimozione dei rifiuti previste dal Piano del governo per il risanamento ambientale della Terra dei Fuochi.

“Il decreto-legge 116/2025 ha già prodotto un incremento dei sequestri e delle attività di contrasto agli illeciti ambientali – ha aggiunto Gava -. Ma è chiaro che, accanto alle misure repressive, è necessario rafforzare l’educazione ambientale, a partire dai più giovani, per incidere in modo strutturale sui comportamenti”.

Il viceministro ha quindi riferito dei riconoscimenti ricevuti in sede europea, con apprezzamenti da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. “Fondamentale sarà anche il lavoro di prevenzione attraverso telecamere e control room interforze, per monitorare le aree bonificate ed evitare nuovi sversamenti. Abbiamo inoltre in programma una riunione con i ministeri dell’Interno e dell’Economia per rafforzare i controlli e avviare interventi di riqualificazione dei territori interessati”.