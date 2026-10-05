Terra dei fuochi, Meloni: 200 milioni in più

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La Premier Giorgia Meloni annuncia su X lo stanziamento di ulteriori 200 milioni per le bonifiche e il risanamento della Terra dei fuochi.

“Tra le misure approvate nell’ultimo Consiglio dei Ministri c’è anche un intervento importante per la Terra dei Fuochi: abbiamo stanziato 200 milioni di euro in più per le bonifiche e per il risanamento del territorio.

Parliamo di un’area che da troppi anni paga le conseguenze dell’inquinamento e di cittadini che hanno diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro.

Inoltre, semplifichiamo, velocizziamo e rendiamo più rapide le procedure per gli interventi di bonifica degli altri siti contaminati che sono presenti sul territorio nazionale.

Continuiamo a lavorare per tutelare la salute dei cittadini e restituire ad ogni territorio la sicurezza che merita”.