Terra dei fuochi, rimozione di 620 tonnellate di rifiuti

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È partita mercoledì mattina l’operazione straordinaria voluta dal Governo per il risanamento della Terra dei Fuochi, con l’obiettivo di rimuovere 620 tonnellate di rifiuti – tra scarti urbani e industriali – accumulate nella discarica abusiva del Cantariello, area simbolo dell’abbandono indiscriminato tra le campagne di Casoria e Afragola.

Tra i cumuli spuntano materiali di ogni tipo: frigoriferi dismessi, sacchi di indifferenziata, scarti ingombranti. L’intervento è coordinato dalla Protezione Civile, con il coinvolgimento di Arpac, Commissariato rifiuti, Sapna e Città Metropolitana di Napoli.

In rappresentanza del Governo è giunto sul posto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha definito l’operazione parte di un impegno più ampio: «Non è una battaglia, è una guerra in corso da oltre un anno», ha spiegato, ricordando il lavoro congiunto tra amministrazioni territoriali, Regione, Città Metropolitana, Comuni e diversi ministeri che ha portato al decreto legge 116 del 2025, pensato per rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine e della magistratura.

Mantovano ha sottolineato che l’intervento di oggi rappresenta «una battaglia che inizia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in strada», con l’obiettivo di liberare entro luglio tutte le strade comunali e provinciali dell’area dai cumuli che spesso vengono incendiati, alimentando i roghi tossici che hanno segnato il territorio per decenni. «È forse la prima volta – ha aggiunto – che si registra un impegno così massiccio da parte di tutte le istituzioni per debellare questo fenomeno».