Terra di Fuochi, il Commissario Vadalà in visita ad Acerra

L’incontro tenutosi ad Acerra con il Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi, Giuseppe Vadalà, ha avuto l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla questione ambientale e di sollecitare interventi concreti per le bonifiche. Organizzato grazie a monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, ha visto la partecipazione di oltre cento persone, tra amministratori, cittadini e associazioni.

Durante l’evento, sono emerse preoccupazioni per la lentezza dei progressi, ma anche fiducia nella nomina di Vadalà. Il commissario ha sottolineato la necessità di fondi e di un piano operativo chiaro per procedere con le bonifiche, ribadendo l’importanza della presenza costante sul territorio.

Gli ambientalisti e i Medici per l’Ambiente dell’Isde hanno chiesto di accelerare le caratterizzazioni dei suoli e di attuare strategie realistiche per la sicurezza ambientale. Le associazioni locali, come i Volontari Antiroghi e Le Mamme di Miriam, hanno espresso dolore per le numerose vittime causate dall’inquinamento e hanno invocato un intervento immediato.

L’incontro ha evidenziato il bisogno di dati epidemiologici aggiornati, di risorse concrete e di una maggiore responsabilità istituzionale per garantire un futuro più sicuro per le comunità colpite.