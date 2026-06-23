Torna l’Indice di Vivibilità Climatica di Corriere e IlMeteo.it

L’edizione 2026. Per la prima volta nell’analisi de iLMeteo.it sono stati integrati, con modelli di intelligenza artificiale, i dati meteo di ERA5-Land Copernicus, un database climatico globale sviluppato da ECMWF (Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine).

I 17 indicatori climatici

Dagli eventi estremi ai giorni di gelo, dalle raffiche di vento alle ondate di calore, sono 17 in totale gli indicatori climatici che rendono possibile la comparazione fra le diverse città, con l’obiettivo di individuare quella dove si vive meglio dal punto di vista climatico. Una particolare attenzione è andata quest’anno all’impatto climatico dell’isola di calore urbano, quel fenomeno che interessa meteorologia e climatologia e che determina un microclima più caldo all’interno delle aree urbane cittadine rispetto alle circostanti zone periferiche e rurali. Come per la precedente versione, anche quest’anno il team di meteorologi e analisti de iLMeteo.it ha fatto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per l’analisi delle serie temporali meteorologiche, facilitando l’esame di grandi quantità di dati meteo e migliorandone l’interpretazione e la coerenza.

L’IVC 2026 è online, vince Ancona.

Gli utenti potranno navigare l’Indice di vivibilità climatica sul sito Corriere.it e trovare approfondimenti sul sito de iLMeteo.it. Durante la consultazione, inoltre, sarà possibile stilare le classifiche secondo le varie categorie che lo compongono, analizzare i dati città per città e fare confronti anno su anno e fra i capoluoghi. In un 2025 risultato il quarto anno più caldo in Italia dal 1800, i dati certificano un aumento degli eventi estremi e un Mediterraneo caratterizzato da anomalie termiche record.

Bene anche Bari e Vibo Valentia, male Pianura Padana

Ancona conquista il primo posto per vivibilità climatica seguono Bari e Vibo Valentia. La città marchigiana primeggia nel 2025 grazie al buon soleggiamento, alla costante mitigazione delle brezze marine e all’assoluta assenza di caldo africano. Spiccano in negativo la Pianura Padana (Cremona e Mantova ultime) e le grandi metropoli (Roma, Firenze, Milano), penalizzate da afa opprimente e temporali violenti. L’allarme principale riguarda le notti tropicali, con molte città costiere e metropoli che non scendono mai sotto i 20°C notturni per oltre tre mesi l’anno.

Infine, il surriscaldamento cittadino ha di fatto azzerato le giornate di gelo nei centri urbani come Milano, confermando un microclima locale sempre più caldo e ostile.