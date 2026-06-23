Torna l’Indice di Vivibilità Climatica di Corriere e IlMeteo.it

|Torna per il quinto anno consecutivo l’Indice di Vivibilità Climatica (IVC), il progetto de iLMeteo.it e Corriere della Sera che registra il benessere climatico del nostro Paese e che fotografa il clima del XXI secolo grazie alla raccolta e all’analisi di oltre 400 milioni di dati meteo relativi a 108 città italiane capoluogo di provincia.
L’edizione 2026. Per la prima volta nell’analisi de iLMeteo.it sono stati integrati, con modelli di intelligenza artificiale, i dati meteo di ERA5-Land Copernicus, un database climatico globale sviluppato da ECMWF (Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine).
I 17 indicatori climatici
Dagli eventi estremi ai giorni di gelo, dalle raffiche di vento alle ondate di calore, sono 17 in totale gli indicatori climatici che rendono possibile la comparazione fra le diverse città, con l’obiettivo di individuare quella dove si vive meglio dal punto di vista climatico. Una particolare attenzione è andata quest’anno all’impatto climatico dell’isola di calore urbano, quel fenomeno che interessa meteorologia e climatologia e che determina un microclima più caldo all’interno delle aree urbane cittadine rispetto alle circostanti zone periferiche e rurali. Come per la precedente versione, anche quest’anno il team di meteorologi e analisti de iLMeteo.it ha fatto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per l’analisi delle serie temporali meteorologiche, facilitando l’esame di grandi quantità di dati meteo e migliorandone l’interpretazione e la coerenza.
L’IVC 2026 è online, vince Ancona.
Gli utenti potranno navigare l’Indice di vivibilità climatica sul sito Corriere.it e trovare approfondimenti sul sito de iLMeteo.it. Durante la consultazione, inoltre, sarà possibile stilare le classifiche secondo le varie categorie che lo compongono, analizzare i dati città per città e fare confronti anno su anno e fra i capoluoghi. In un 2025 risultato il quarto anno più caldo in Italia dal 1800, i dati certificano un aumento degli eventi estremi e un Mediterraneo caratterizzato da anomalie termiche record.
Bene anche Bari e Vibo Valentia, male Pianura Padana
Ancona conquista il primo posto per vivibilità climatica seguono Bari e Vibo Valentia. La città marchigiana primeggia nel 2025 grazie al buon soleggiamento, alla costante mitigazione delle brezze marine e all’assoluta assenza di caldo africano. Spiccano in negativo la Pianura Padana (Cremona e Mantova ultime) e le grandi metropoli (Roma, Firenze, Milano), penalizzate da afa opprimente e temporali violenti. L’allarme principale riguarda le notti tropicali, con molte città costiere e metropoli che non scendono mai sotto i 20°C notturni per oltre tre mesi l’anno.
Infine, il surriscaldamento cittadino ha di fatto azzerato le giornate di gelo nei centri urbani come Milano, confermando un microclima locale sempre più caldo e ostile.
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Luciano Fontana
“Anche quest’anno il lavoro sull’Indice di vivibilità climatica consente ai nostri abbonati e ai nostri lettori di verificare con precisione, dati alla mano, che cosa sta accadendo al clima della città dove vivono”, spiega il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. “Siamo convinti che questa collaborazione con iLMeteo.it offra uno strumento di grande utilità, immediatezza e valore scientifico per consentire di valutare un fattore così importante non solo per le nostre vite di ogni giorno, ma anche per il nostro futuro”.
Emanuele Colli
“Con questa nuova operazione si consolida la collaborazione con il Corriere della Sera, una partnership che ci ha consentito di valorizzare il nostro grande patrimonio di dati e competenze – dice Emanuele Colli, amministratore de iLMeteo.it – l’Indice di Vivibilità Climatica in questi anni ha posto l’accento su un tema centrale: l’influenza sempre crescente che il clima esercita sulla nostra società. Mai come oggi prevedere il tempo e analizzare le variazioni climatiche significa anche comprendere meglio le dinamiche alle quali sono sottoposte persone e territori”
Crediti.
L’intero apparato di data visualization è stato curato dalla redazione di Corriere della Sera. Realizzazione del progetto a cura del team de iLMeteo.it coordinato da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media, insieme a Mattia Gussoni, meteorologo, per l’elaborazione dei dati dal punto di vista bio-meteorologico e a Gian Paolo Faedda, machine learning specialist, per l’analisi con l’Intelligenza Artificiale. Per l’apparato di Data Visualization, realizzato dal Corriere della Sera: Davide Casati con Paolo Virtuani e Giovanni Viafora, per il coordinamento redazionale; Marcello Valoncini e Pierluigi Serena, per il coordinamento infografico. Lo sviluppo è del team Grafici Corriere Online.
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