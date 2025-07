Zinzi (Lega): preoccupati per Porto

- pubblicità -

“Mentre guardiamo con entusiasmo all’America’s Cup che renderà protagonista esclusivo il meraviglioso Golfo di Napoli e la nostra regione, siamo fortemente preoccupati per le soluzioni tecniche che si prospettano in queste ore e che potrebbero penalizzare il porto di Napoli, uno dei principali scali italiani. Lascia non pochi dubbi la possibilità paventata di riempire i pochi residuali volumi disponibili all’interno della darsena di levante nel porto di Napoli con i sedimenti inquinati di Bagnoli, sia per motivi tecnici che ambientali. Rischierebbero di andare in contrasto con gli sforzi messi in campo dal Governo per finanziare i cantieri con fondi complementari del PNRR. Ecco perché abbiamo presentato ben tre emendamenti proprio per scongiurare interventi che rischierebbero di generare danni incalcolabili allo scalo partenopeo e per questo sosterremo la comunità portuale per garantire la sopravvivenza della più grande realtà industriale della nostra regione”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore del partito in regione Gianpiero Zinzi.