Arte presepiale a Nola da domenica 30

Il Comitato UNPLI Napoli è lieto di annunciare l’inaugurazione della 7 Mostra dell’Arte Presepiale, un evento ormai tradizionale che celebra una delle espressioni artistiche e culturali più amate del territorio campano.

La cerimonia di apertura si terrà Domenica 30 Novembre 2025 alle ore 18:30 presso il Parco Mastrilli di Nola (NA), quartier generale delle Pro Loco Campane. La Mostra, giunta alla sua settima edizione, si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati, i curiosi e le famiglie, offrendo un affascinante percorso attraverso l’abilità artigianale dei maestri presepiali.

Saranno esposte creazioni uniche, che spaziano dalla classica Scuola Napoletana a interpretazioni più moderne e originali, testimoniando la vitalità e la continua evoluzione di quest’arte millenaria.

“Il presepe è l’anima del nostro Natale e un simbolo della nostra identità culturale,” dichiara il Presidente del Comitato UNPLI Napoli Claudio Napolitano.

“Attraverso questa mostra intendiamo promuovere il patrimonio materiale e immateriale della storia partenopea che affonda le sue radici nella territori della nostra Regione.”

L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli e dall’UNPLI Campania.

La mostra si terrà fino al 21 dicembre al Parco Mastrilli, offrendo un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera magica e suggestiva della natività.

L’evento vedrà la partecipazione delle Pro Loco dell’area metropolitana, maestri presepisti, artigiani e appassionati.

La cerimonia inaugurale prevederà intermezzi musicali, degustazioni enogastronomiche di

prodotti tipici e il consueto brindisi che darà il via ufficiale al periodo espositivo