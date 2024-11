Artigianato sostenibile, l’ultimo percorso a Pozzuoli

- pubblicità -

Ultima tranche di percorsi formativi gratuiti, accessibili a tutti sia in presenza che a distanza, per guidare e accompagnare le imprese culturali e creative italiane nel delicato percorso della transizione ecologica: ArtinVerde chiude la sua proposta con il perCORSO dedicato all’artigianato sostenibile. Dal 21 al 24 novembre nella sede di Millalù, a Puteoli Sacra al Rione Terra di Pozzuoli, in modalità mista, in presenza e online, tramite webinar, e sarà dedicato agli artigiani.

Attraverso corsi, workshop e laboratori si affronterà il tema del riciclo e del riuso consapevole, l’utilizzo di materiali naturali e la storia dell’artigianato, in un vero e proprio viaggio alla ricerca di quella nuova vita che ogni oggetto in disuso può avere. Durante il laboratorio, invece, i partecipanti impareranno a costruire una cupola in bamboo per allestire ambienti naturali e realizzeranno tele con le tecniche dell’eco-printing e delle tinture vegetali.

Infine, negli incontri peer-to-peer gli iscritti al perCORSO conosceranno esperienze diverse raccontate dagli ideatori e potranno proporre il proprio progetto green.

“L’artigianato – spiegano Marilù Fatigati e Adele Spalice, entrambe di Millalù – rappresenta un momento creativo essenziale che può diventare fonte di nuova vita e iniezione di inedita creatività. Grazie all’opportunità data dai progetti NextGenerationEu, possiamo sollecitare e valorizzare la spinta creativa che ognuno di noi ha per lanciare un’idea, creare un progetto, aprirsi una possibilità lavorativa oppure, semplicemente, rispondere a un sogno che si ha da tempo. È questo l’obiettivo di ArtinVerde: unire professionalità diverse, anime diverse e idee diverse, attraverso un percorso di formazione gratuito, tra workshop, laboratori, sessioni peer-to-peer e incontri in aula. Una squadra esperta e un gruppo di artigiani che si arricchiscono a vicenda”

Per iscriversi al corso sull’architettura è necessario collegarsi al sito https://artinverde.it/ e registrarsi gratuitamente con l’apposito modulo. Sul sito è possibile consultare programma e relatori.

ArtinVerde si basa su quattro principi fondamentali: innovazione (utilizzo di tecnologie digitali all’avanguardia), ecosostenibilità (attenzione all’ecocompatibilità dei materiali e dei processi), economia circolare (valorizzazione del riutilizzo e del riciclo), cooperazione e inclusione (incentivazione di reti collaborative e inclusione). ArtinVerde è il progetto ideato da Millalù, l’impresa innovativa con sede a Pozzuoli, che punta sulla sostenibilità e sull’innovazione nei settori della moda, dell’arredo e del design, finanziato da Ministero della Cultura grazie al programma NextGenerationEu, con l’obiettivo di far diventare il tema della transizione ecologica sempre più centrale anche per le realtà artistiche, artigianali e creative.