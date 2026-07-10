Balli, Canti, Musica e Briganti a San Potito Sannitico

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A seguito del grande successo e dell’impulso culturale nato con l’apertura del Museo del Brigantaggio, il weekend del 18 e 19 luglio 2026 il borgo di San Potito Sannitico si animerà per la tanto attesa festa del territorio “BALLI, CANTI, MUSICA E BRIGANTI”, un appuntamento ormai radicato nel cuore della comunità che unisce storia, spettacolo e antiche tradizioni.

Il ricco programma integrato si aprirà ufficialmente sabato 18 luglio presso il Parco Regionale alle ore 09:30 con la presentazione del progetto, seguita alle 11:00 da un’esposizione permanente di macchine agricole d’epoca. A seguire, l’Associazione Tartufai del Matese offrirà un coffee break a tutti i presenti, introducendo l’apertura della mostra etnografica sulla “Trebbiatura”. In serata, la manifestazione si sposterà in Piazza della Vittoria: alle 20:30 si terrà la rappresentazione teatrale a cura della compagnia locale “Ettore”, seguita dal tipico “Pasto del Brigante” e da un concerto rock anni ’80 a cura del gruppo locale guidato da Gianni Matteo.

La festa proseguirà domenica 19 luglio, interamente ambientata in Piazza della Vittoria, a partire dalle ore 20:00 con una nuova rappresentazione teatrale portata in scena dalla compagnia teatrale “Margine Comunicante”. Claudia Orsini e Angelo Rotunno, direttori artistici della compagnia, porteranno in scena i momenti salienti del brigantaggio a San Potito Sannitico e nel Meridione d’Italia. A seguire, i visitatori potranno godere di un secondo appuntamento culinario con l’assaggio del “Pasto del Brigante”, prima del gran finale all’insegna del folklore con la serata di pizzica e balli tradizionali.

Si ricorda che, per l’intera durata del fine settimana, sia l’Esposizione delle macchine agricole d’epoca sia le porte del Museo del Brigantaggio resteranno straordinariamente aperte al pubblico, offrendo la possibilità di riscoprire l’identità storica del Matese.