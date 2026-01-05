Befana solidale a San Potito Sannitico

- pubblicità -
Una Befana diversa dal solito quella organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Potito Sannitico. Al posto dei tradizionali doni, i bambini del paese dai 3 ai 5 anni riceveranno delle donazioni all’UNICEF, l’organizzazione che si occupa di aiutare i bambini più vulnerabili nel mondo.
L’appuntamento è nella Chiesa di Sant’Antonio, alle ore 11.30, con la partecipazione della consigliera Laura Feola, delegata alle Politiche Sociali, e della Protezione Civile, coordinata da Giuliano D’Allestro.
“Abbiamo pensato a questa iniziativa per permettere ai nostri bambini di regalare un sorriso a quelli meno fortunati”, ha dichiarato Laura Feola. “Un ringraziamento va all’UNICEF Caserta e alla presidente Lia Pannitti per aver accettato la nostra proposta”.
Il sindaco Francesco Imperadore ha aggiunto: “Per ogni donazione fatta, simbolicamente dai nostri piccoli potitesi, c’è un bambino meno fortunato che riceve aiuti vitali. Ecco, volevamo che questa Epifania fosse speciale”.
La donazione all’UNICEF servirà a finanziare progetti di solidarietà per i bambini più vulnerabili nel mondo, fornendo loro vaccini, cibo terapeutico, acqua pulita e istruzione. Un gesto di solidarietà che speriamo possa essere un esempio per tutti.
