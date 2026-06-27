Caldo, circolare del Prefetto ai Sindaci

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha diramato una circolare a tutti i Comuni dell’Area metropolitana per fronteggiare l’ondata di caldo che sta interessando il territorio, con temperature superiori di 5-6°C rispetto alla media stagionale.
Il Prefetto ha adottato il provvedimento d’intesa con le Autorità sanitarie.
Attivazione dei piani comunali e assistenza ai fragili
Nella comunicazione, il prefetto chiede alle amministrazioni locali di predisporre piani operativi specifici, che dovranno includere: assistenza dei servizi sociali per anziani e persone fragili in caso di richieste d’aiuto, campagne informative rivolte alla cittadinanza sulle precauzioni da adottare, coordinamento con le Aziende sanitarie territoriali, eventuale attivazione dei Centri Operativi Comunali (COC) e della protezione civile comunale per gestire situazioni di emergenza
L’obiettivo è garantire una risposta tempestiva ai disagi legati alle alte temperature, soprattutto per le fasce più vulnerabili.
Richiamo al protocollo nazionale sui rischi climatici nei luoghi di lavoro
La circolare richiama inoltre il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche”, firmato il 2 luglio 2023 dal Ministero del Lavoro e dalle organizzazioni sindacali.
Il documento promuove: procedure e comportamenti per prevenire infortuni e patologie professionali legati agli eventi climatici estremi, l’importanza della sorveglianza sanitaria, una valutazione dei rischi aggiornata per individuare le misure di protezione più adeguate
Un richiamo che arriva in un momento in cui, anche nel territorio napoletano, si registrano criticità crescenti per lavoratori esposti al caldo intenso.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.