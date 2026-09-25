Campi Flegrei, accordo Governo-Regione per nuovo Dl, emendamenti saltati per ragioni procedurali

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Il Governo varerà nei prossimi giorni un decreto-legge interamente dedicato ai Campi Flegrei, elaborato in stretto raccordo con la Regione Campania. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che il provvedimento riprenderà anche i contenuti degli emendamenti rimasti ieri in sospeso in commissione Bilancio durante l’esame del decreto Pa, per ragioni procedurali.

L’obiettivo è fornire una risposta complessiva, organica e strutturata alle necessità di un territorio che vive una condizione delicata e permanente.

Fico: “Percorso già avviato, decreto in tempi rapidissimi”

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, conferma l’intesa istituzionale:

«Abbiamo concordato con il Governo di lavorare a un provvedimento ad hoc, interamente dedicato ai Campi Flegrei, capace di affrontare in maniera complessiva le esigenze del territorio. Il percorso è già iniziato ed è stato attivato un tavolo operativo per arrivare in tempi rapidissimi a un decreto con tutte le misure necessarie».

Fico rivendica la scelta della leale collaborazione istituzionale, sottolineando che solo un lavoro condiviso tra Governo, Regione e amministrazioni locali può produrre soluzioni efficaci.

Le misure raccolte sul territorio confluiranno nel decreto

Nelle ultime settimane la Regione ha condotto un confronto costante con cittadini, comitati e amministrazioni locali, individuando una serie di interventi considerati prioritari:

«Abbiamo raccolto le istanze della cittadinanza e individuato misure concrete per affrontarle. Quanto costruito finora confluirà nel nuovo decreto, insieme agli ulteriori interventi strutturali necessari per dare una risposta organica alla particolare e delicata situazione dell’area flegrea».

La priorità, ribadisce Fico, resta dare risposte rapide ai cittadini, sostenere le attività economiche e commerciali e garantire strumenti adeguati per gestire un fenomeno — il bradisismo — che non è episodico ma continuo.