Campi Flegrei: firmato al MIT il protocollo d’intesa per l’area di Pozzuoli

È stato siglato ieri nella sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un importante protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi volti a rafforzare, nel territorio del Comune di Pozzuoli, la funzionalità e le condizioni di sicurezza dell’A56 Tangenziale di Napoli, riconosciuta come via di fuga principale nella pianificazione di emergenza dell’area dei Campi Flegrei.

La firma è avvenuta alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, del sottosegretario al MIT Tullio Ferrante e del vicedirettore generale del Gruppo Autostrade per l’Italia Amedeo Gagliardi.

Il documento è stato sottoscritto dal commissario straordinario di governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, dal direttore generale per le Autostrade del MIT, Sergio Moschetti, dal Sindaco del Comune di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e dell’amministratore delegato della Tangenziale di Napoli, Luigi Massa.

Questo accordo rientra nel “Primo Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche”, approvato con decreto del ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare del 12 febbraio 2025. L’obiettivo primario è contrastare il fenomeno del bradisismo, assicurando l’efficacia e l’affidabilità della pianificazione di emergenza.

Tra gli interventi prioritari figurano il completamento e la rifunzionalizzazione dello svincolo di via Campana della A56 Tangenziale di Napoli e la realizzazione nel comune di Pozzuoli di un nuovo ingresso controllato nella A56, direzione Ovest, da via Cigliano.

Questi interventi avranno lo scopo di fornire due nuovi accessi e vie di fuga per i cittadini del comune alle porte di Napoli e miglioreranno le condizioni di sicurezza e la gestione dell’autostrada garantendo la piena funzionalità dell’assetto viario in caso di calamità.

Per la progettazione, realizzazione e gestione è stata individuata Tangenziale di Napoli S.p.A., controllata del Gruppo Autostrade per l’Italia, che opera in virtù della concessione del MIT, essendo le nuove opere direttamente connesse alla Tangenziale stessa e in ragione delle competenze sviluppate dalla Società nel campo della gestione e realizzazione di infrastrutture autostradali.

Il protocollo d’intesa definisce gli impegni reciproci con gli oneri finanziari interamente a carico della struttura commissariale.

Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la gestione delle emergenze nell’area dei Campi Flegrei, testimoniando l’impegno congiunto delle istituzioni per la tutela del territorio e delle comunità.

“La firma oggi al Mit del protocollo d’intesa per fronteggiare il bradisismo nei Campi Flegrei è un segnale importante ed è la giusta prosecuzione di un impegno che ci lega ad un’area costretta ad affrontare un’emergenza senza fine. Già un anno fa, grazie al primo decreto Campi Flegrei di cui sono stato relatore d’Aula alla Camera, avevamo consentito la riapertura del tunnel della Tangenziale di Napoli-Pozzuoli, restituendo ai cittadini una infrastruttura strategica dopo anni di immobilismo. Ora si prosegue in questa direzione, con lo scopo di assicurare nuovi accessi e vie di fuga, migliorando le condizioni di sicurezza e la gestione dell’autostrada, oltre che la funzionalità dell’asse viario. Questo protocollo è un’ottima notizia per tutti noi e ringrazio il Ministro Matteo Salvini che sta dimostrando di avere davvero a cuore la nostra terra. Concentrare ogni sforzo ed energia su infrastrutture sicure è la risposta che serve ad un territorio che ha il diritto di tutelare la propria comunità e i luoghi in cui vive”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

“Dopo 40 anni di chiacchiere, si passa finalmente alla via dei fatti. È questo il frutto del grande lavoro svolto dal Governo nazionale e dal titolare del Mit e vicepremier Matteo Salvini. Oggi è stato siglato un protocollo di estrema importanza nell’ambito del Piano di emergenza per i Campi flegrei. Gli interventi programmati per realizzare lo svincolo che collegherà l’abitato di Pozzuoli alla Tangenziale, sono finalizzati a fornire due nuovi accessi e vie di fuga ai cittadini, al potenziamento della sicurezza, e permetteranno la piena funzionalità del tratto autostradale, nel caso in cui dovesse verificarsi una calamità”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.