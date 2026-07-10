Campi Flegrei, messa in sicurezza costone Cento Camerelle a Bacoli

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Sogesid ha avviato le attività di campo propedeutiche alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza del costone Cento Camerelle, nel Comune di Bacoli, nell’ambito del Primo Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche nell’area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, dove un pezzo di costone è franato in mare nella zona di Marina Grande, area delle Cento Camerelle.

Il complesso è un importante monumento archeologico romano, un impianto idraulico dotato di due cisterne databile al I secolo d.C. scavata nel tufo, appartenuto a vari imperatori romani, tra cui Nerone e Vespasiano.

Gli interventi riguardano due lotti funzionali, per un importo complessivo di 10,73 milioni di euro, con Sogesid quale Soggetto Attuatore, assicurando il coordinamento dell’intero processo realizzativo: dallo sviluppo della progettazione all’acquisizione dei pareri, dall’affidamento dei servizi e dei lavori fino al monitoraggio fisico e procedurale degli interventi. La durata prevista è di circa 10-15 giorni lavorativi, interessando il costone e le aree limitrofe all’arenile, in coordinamento con gli enti competenti per gli aspetti autorizzativi e di sicurezza.

Le attività comprendono indagini geologiche, geotecniche e sismiche, oltre a rilievi specialistici, compresi quelli batimetrici marini, indispensabili per ricostruire il quadro conoscitivo necessario alla progettazione degli interventi. Sogesid opera con il supporto specialistico della Società di Ingegneria e Architettura SPERI, incaricata delle attività tecniche propedeutiche alla progettazione.

L’avvio delle indagini rappresenta un passaggio strategico per accelerare la definizione progettuale delle opere previste e dare concreta attuazione alle misure di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area dei Campi Flegrei, particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza del territorio.