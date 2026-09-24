Campi Flegrei, sale la tensione, sfollati protestano, emendamenti a dl saltano

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Momenti di forte tensione questa mattina a Napoli, dove circa cento sfollati provenienti dai rioni storici Acer di Pozzuoli hanno manifestato sotto la sede dell’istituto in via Morelli, denunciando l’assenza di risposte dopo quasi due mesi fuori casa.

Il blocco della galleria Vittoria

Arrivati a bordo di due autobus intorno alle 10, i manifestanti hanno successivamente bloccato una corsia della galleria Vittoria dalle 11:15 alle 12:15, paralizzando la circolazione in uno dei punti più trafficati della città. La carreggiata è stata liberata solo dopo la conferma dell’apertura di un tavolo istituzionale fissato per lunedì 28 settembre alle 15:00, alla presenza dell’assessora regionale alle Politiche Abitative Claudia Pecoraro e del presidente della Regione Roberto Fico.

«Viviamo da fantasmi»: la denuncia degli sfollati

I residenti dei tre rioni puteolani, sgomberati dopo la violenta scossa del 31 luglio, parlano di una condizione di “totale abbandono”: settimane trascorse da ospiti presso parenti, soluzioni di fortuna, impossibilità di accedere al mercato privato dei fitti per via di fenomeni speculativi che avrebbero fatto lievitare i prezzi.

La piazza respinge con forza l’ipotesi di un abbattimento dei palazzi di edilizia pubblica con ricostruzione altrove: «Non vogliamo essere deportati», ripetono i manifestanti, chiedendo garanzie sulla ricollocazione nel quartiere di origine.

Mobilitazione continua: oggi previsto il blocco del Consiglio comunale

La protesta non si ferma. Gli sfollati hanno già annunciato che presidieranno e bloccheranno il Consiglio comunale di Pozzuoli in programma per oggi in attesa del confronto regionale di lunedì, considerato decisivo per ottenere risposte su assistenza, alloggi e tempi di rientro.

Il nuovo pacchetto di interventi per l’emergenza bradisismica non entrerà nel decreto Pubblica amministrazione e Protezione civile: nelle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera l’esame si è chiuso con un nulla di fatto . La riformulazione degli emendamenti dedicati ai Campi Flegrei, attesa dopo l’intesa tra Palazzo Chigi e Regione Campania, non è arrivata .

Perché è saltato tutto

Secondo quanto trapela, il nuovo testo avrebbe dovuto ampliare gli interventi per famiglie e territori, ma non avrebbe ottenuto il via libera del ministero dell’Economia . A decadere non sono stati solo gli emendamenti dell’opposizione, ma anche quelli della maggioranza, generando proteste delle minoranze e malumori nel centrodestra .

Il decreto approda oggi in Aula con questione di fiducia già annunciata; il voto è atteso lunedì .

Cosa resta nel decreto (versione originaria del 7 agosto)

Contributo di autonoma sistemazione per le famiglie sgomberate dopo le scosse del 31 luglio e 1° agosto: 400–900 euro al mese, per un totale di 6,3 milioni tra 2026 e 2027 .

Riqualificazione sismica degli edifici inagibili: 100 milioni complessivi (30 nel 2026, 70 nel 2027) con fondi della prevenzione sismica .

Poteri ampliati al commissario straordinario Fulvio Soccodato, includendo costoni rocciosi, centri operativi comunali e aree di attesa della popolazione .

Le reazioni politiche e istituzionali

Opposizioni

Pd: “Quello che è accaduto è una vergogna. Meloni ha tradito i Campi Flegrei”, afferma Marco Sarracino, ricordando le richieste: copertura totale dei danni, stabilizzazione del personale, ristori e sospensione dei tributi .

M5S: parla di “grandissima ipocrisia” e accusa la maggioranza di aver lasciato il testo sostanzialmente invariato .

Sindaci

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, esprime “preoccupazione e delusione” per la bocciatura degli emendamenti: “Ci lascia senza parole”. La Camera dovrà assumersi adesso la responsabilità di fare il possibile affinché si possa in qualche modo rimediare a questa vergogna.

Prossime tappe

La conversione del decreto deve arrivare entro il 5 ottobre: i margini sono strettissimi . Se il nuovo pacchetto non entrerà nel passaggio parlamentare, si valuta un decreto-legge bis dedicato ai Campi Flegrei.