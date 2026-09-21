Castellammare, donne in piazza contro la violenza

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Si è svolta venerdì pomeriggio, in Piazza Matteotti a Castellammare di Stabia (NA), l’iniziativa “Contro la violenza Donna scende in piazza”, promossa dal Centro Italiano Femminile (CIF) di Castellammare di Stabia, alla quale ha aderito anche il Centro Antiviolenza Donna, gestito dalla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio in sinergia con la Cooperativa Il Sollievo e l’Ambito N27.

La partecipazione all’iniziativa nasce dalla volontà di condividere un fermo NO a ogni forma di violenza contro le donne e di testimoniare vicinanza alla donna vittima del grave episodio di violenza sessuale avvenuto in città lo scorso agosto e alla sua famiglia.

Il Centro Antiviolenza Donna ha scelto di essere presente accanto alla comunità, alle associazioni e alle realtà del territorio che hanno voluto trasformare la piazza in uno spazio di riflessione, sensibilizzazione e presa di posizione.

Una presenza che non si esaurisce nel momento pubblico, ma rappresenta la continuità di un lavoro quotidiano fatto di ascolto, accoglienza, sostegno e accompagnamento delle donne che vivono situazioni di violenza.

Nessuna donna deve sentirsi sola

«Essere in piazza significa ribadire che nessuna donna deve sentirsi sola», sottolinea Lidia Ronghi, Presidente della Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio.

«La violenza – aggiunge Ronghi – non può essere normalizzata, giustificata o taciuta. Ogni giorno incontriamo donne che hanno bisogno di essere ascoltate e accompagnate nel difficile percorso di riconquista della propria autonomia. Ma accanto al lavoro dei servizi è fondamentale una comunità capace di riconoscere la violenza e di prendere posizione».

Violenza responsabilità di chi la commette, non di chi la subisce

Durante la serata è stato ribadito un principio fondamentale: la responsabilità della violenza è sempre di chi la agisce, mai di chi la subisce.

L’adesione del Centro Antiviolenza Donna all’iniziativa promossa dal CIF si inserisce nell’impegno quotidiano della Cooperativa Il Quadrifoglio nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, attraverso percorsi di ascolto e sostegno rivolti alle donne e attività di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla comunità e alle nuove generazioni.