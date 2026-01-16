Castellammare, si dimette consigliere Oscurato. Vicinanza: vado avanti

- pubblicità -

La vicenda di Gennaro Oscurato è uno di quei casi in cui la politica locale, la pressione dell’opinione pubblica e la gestione della reputazione istituzionale si intrecciano in modo molto netto.

Oscurato, eletto nella civica Stabia Rialzati, era stato estromesso dalla maggioranza dal sindaco Luigi Vicinanza dopo l’emersione di intercettazioni con Michele Abruzzese, ritenuto cassiere del clan D’Alessandro.

Pur non essendo indagato, né risultando incompatibile, Oscurato aveva scelto di non partecipare ai consigli comunali successivi.

Ora ha formalizzato le dimissioni, aprendo la strada all’ingresso in aula di Giuseppina Porzio, che numericamente rafforza la maggioranza del sindaco.

Le contestazioni politiche erano arrivate soprattutto da Sandro Ruotolo del Pd, ma le intercettazioni — come sottolinei — non configuravano alcun reato.

“Hanno provato a screditarmi davanti alla mia città. Giurai su questa fascia tricolore che sarei stato il sindaco di tutti. Ma non dei camorristi. Hanno provato a delegittimarmi, a mettermi in difficoltà, ma non è questo il giorno”.

Lo ha affermato davanti a 600 persone il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, che ha convocato un’assemblea pubblica nel Supercinema, affollato fino all’esterno delle sale.

Sul palco, alle sue spalle l’intera giunta che lo sostiene.

“Ho esigenza di ribadire da che parte sto, non da oggi, ma da sempre. Personalmente e professionalmente – ha affermato – so che Castellammare deve liberarsi di una cappa di criminalità ma anche di un gruppo di potere trasversale che opprime la città che opera in modo trasversale dalla destra alla sinistra”.

In sala presenti delegazioni di sindacati, commercianti, boy scout, rappresentanti di associazioni civiche.

“Siamo animati da spirito collaborativo con chi si vuole liberare di ciò che paralizza in modo pluridecennale questa città e diamo piena disponibilità alle procure. Che venga la Commissione d’accesso. Io non scappo. Io resto al mio posto”.

Mentre dal pubblico hanno urlato: “Non mollare”. “Io resto, finché la città mi chiede di restare”, ha concluso citando poi Kant: “Il cielo stellato sopra di me la legge morale dentro di me”.