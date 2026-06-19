Circumvesuviana, i pendolari: ostaggi di management incapace

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riceviamo e pubblichiamo

Le ultime incresciose vicende sulle linee dell’ex Circumvesuviana tra guasti continui, ritardi cronici, soppressioni improvvise e malori tra i viaggiatori stipati nei treni, confermano l’assoluta inadeguatezza di una dirigenza che da anni rimanda la soluzione dei problemi al futuro, senza essere in grado di dare risposte alla quotidianità.

I pendolari vesuviani, i lavoratori, gli studenti e i tantissimi turisti costretti a servirsi delle linee vesuviane sono ormai ostaggi di un management che, dopo dieci anni di continuità gestionale, si è dimostrato strutturalmente incapace di migliorare l’offerta di servizio.

Il bilancio di questa gestione è fallimentare su tutti i fronti:

Miliardi di ore perse da lavoratori e studenti pendolari.

Figuracce internazionali con turisti abbandonati a piedi lungo i binari.

Incalcolabile danno d’immagine per l’intera Campania.

Perdita di milioni di viaggiatori e progressivo isolamento di interi territori.

«Queste sono ragioni più che solide per rimuovere immediatamente il management di EAV, azienda di cui la Regione Campania è socio unico» – dichiara il Comitato Pendolari Vesuviani. «Chiediamo ai vertici regionali di accelerare il cambio della dirigenza e di fissare obiettivi precisi, misurabili e improntati all’efficienza per il nuovo management».

Nei prossimi giorni si terrà l’assemblea dei soci di EAV. Il Comitato lancia un appello perentorio alle istituzioni: oltre a ragionare sui numeri di bilancio, i soci hanno il dovere di dare una lettura onesta della realtà e offrire un segnale concreto di cambiamento. Non c’è più tempo da perdere.

Enzo Ciniglio – Presidente e Portavoce “Comitato Pendolari Vesuviani” (Gruppo NOALTAGLIODEITRENI DELLACIRCUMVESUVIANA)

Salvatore Ferraro – VicePresidente e Portavoce “Comitato Pendolari Vesuviani” (Gruppo CIRCUMVESUVIANA-EAV”)

Marcello Fabbrocini – Presidente Comitato Civico “A. Cifariello Ottaviano”

Salvatore Alaia – Presidente Comitato Civico “E(A)Vitiamolo Sperone”