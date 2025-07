ConsolatiNapoli

- pubblicità -

Napoli è una costante espressione di arte genuina, senza filtri, custodisce misteri, storie e leggende popolari, ma allo stesso tempo è ricca di creatività e innovazione Nel corso del tempo la città non ha perso la propria identità, e grazie a un senso di elasticità innato, si innesta bene con culture e consuetudini nuove, senza mai perdere la propria autenticità. La posizione geografica del Golfo garantisce da sempre, oltre a una innata bellezza, anche una stabilità di scambi commerciali sociali e culturali. Una città aperta, turistica, avvezza alla socialità, alla diversità, cuore pulsante del Mediterraneo, è un autentico crocevia di relazioni internazionali, luogo ideale per costruire ponti e non muri; essa unisce non divide. Dall’incontro di culture diverse la città partenopea trae spunto per tessere legami, creare rapporti solidi e garantire un’accoglienza pacifica, conciliante. Le diverse realtà si fondono proprio sulle sue tavole calde, sulle sue panchine panoramiche, nelle piazze e nelle chiese. Ogni luogo è idoneo al dialogo e al confronto. La tradizione si plasma con la diversità, senza mai temere la contaminazione, piuttosto ne fa un punto di forza. I Consolati sparsi sul territorio operano da sempre consapevoli di ciò, e lavorano in modo inclusivo e capillare, garantendo un dialogo paritario e solidale tra i vari Paesi. La città partenopea è una finestra sul mondo e la Gazzetta di Napoli vuol farci osservare tali realtà attraverso i suoi occhi, con notizie, eventi, curiosità; rende i lettori meri protagonisti di ogni evoluzione e di ogni evento. I Consolati a Napoli si raccontano, condividono, hanno voce, e ciò attraverso una nuova rubrica, una tra le più più attese e richieste dall’utenza. Si guarderà all’operato dei Consolati con occhi di curiosità, nel rispetto del loro prezioso lavoro. La città partenopea si presta in modo naturale al lavoro costante e positivo dei Consolati, attraverso le proprie tradizioni artigianali, culinarie, e favorisce punti di contatto tra le diverse nazionalità, si fa promotrice di scambi, confronti, elementi questi essenziali della vita cittadina. La conoscenza quale strumento facilitatore nella crescita reciproca e solidale tra Paesi diversi, senza la quale non può esserci consapevolezza della realtà che ci circonda, né tantomeno dialogo e condivisione.

Ogni settimana la rubrica racconterà attività, curiosità e storie consolari; presenti le voci dei rappresentanti consolari, attraverso eventi culturali, collaborazioni istituzionali, iniziative per i cittadini stranieri e opportunità per i napoletani all’estero.

Un invito alla scoperta della Napoli Globale, Agorà viva in un quotidiano semplice ma determinante.

Un’occasione per guardare oltre…

a cura di Claudia Graziani -Direttore Editoriale-