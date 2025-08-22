Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina domenica 24 in Piazza Municipio

- pubblicità -

Domenica 24 agosto 2025, alle ore 12:00, Piazza Municipio a Napoli ospiterà una manifestazione dedicata alla Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina, promossa dall’associazione C.R.A.S.A. APS (Comunità dei Rifugiati: Attività, Arte) in collaborazione con l’associazione Dateci le ali. L’evento si svolge con il patrocinio del Consolato Generale d’Ucraina a Napoli, rappresentato dal Console Generale Maksim Kovalenko.

L’iniziativa intende lanciare un forte messaggio di pace, resilienza e vicinanza al popolo ucraino, che affronta ormai il quarto anno di conflitto.

«In questi giorni si decide il destino dell’Ucraina. Tutti desideriamo la pace, ma deve essere una pace giusta. Oggi gli ucraini hanno più che mai bisogno di sostegno: anche un piccolo gesto, come partecipare alla manifestazione, ha un grande valore. Invitiamo tutti a unirsi, a far sentire la propria voce e a dimostrare solidarietà. La vostra presenza è importante», dichiara la presidente di CRASA APS, Zhanna Zhukova.

Il programma della giornata prevede interventi di esponenti del mondo culturale, religioso e politico, oltre a momenti artistici e musicali. In particolare, è atteso un art performance del pittore italiano Emilio Ventura, insieme alle esibizioni di artisti italiani e ucraini, tra cui:

Yamarina

Gino Accardo

Genny Nugnes

Sofia Boyko

la violinista Olga Oriehova

Sono inoltre previsti gli interventi del portavoce regionale Rosario Visone e del dott. Giuseppe Golino.

Alla manifestazione parteciperanno anche rappresentanti dei movimenti politici “Drin Drin”, “Liberi oltre l’illusione”, del Partito Liberale Democratico, Avanti PSI e alla rivista L’Europeista.

La giornata sarà un’occasione di incontro e riflessione, in cui musica, arte e testimonianze si intrecceranno per riaffermare i valori di libertà, solidarietà e dialogo tra i popoli.