Il Console USA Flynn in visita a Bacoli

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Incontro istituzionale a Bacoli tra il sindaco Josi Gerardo Della Ragione e il console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn, per consolidare i rapporti storici che legano la città flegrea agli Usa e rafforzare la collaborazione tra il Comune e il Consolato americano.

Nel corso del colloquio è stato evidenziato il ruolo della numerosa comunità di origine bacolese presente negli Stati Uniti, composta da cittadini che, attraverso il lavoro e lo studio, contribuiscono da anni a mantenere vivo il legame tra Bacoli e il Paese nordamericano.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla presenza di cittadini americani sul territorio bacolese e al valore del rapporto umano e culturale sviluppato nel tempo tra le due comunità, considerate un ponte stabile tra le due sponde dell’Atlantico.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso a mantenere un canale permanente di dialogo e cooperazione tra il Comune di Bacoli e il Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli, favorendo future iniziative di collaborazione istituzionale e culturale.

Il Sindaco di Bacoli Della Ragione

«È stato un piacere accogliere il console Flynn nella casa comunale di Bacoli, per la prima volta nella storia del nostro Comune», ha dichiarato il sindaco Della Ragione. «La nostra città custodisce un legame storico con gli Stati Uniti, rinnovato ogni giorno dalla comunità americana che vive qui e dai tanti bacolesi che hanno trovato casa e lavoro oltreoceano. Abbiamo concordato di mantenere un dialogo costante con il Consolato, con l’obiettivo di trasformare questa amicizia in occasioni concrete di collaborazione».