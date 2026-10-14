Nuovo console di Francia a Napoli ricevuto a Palazzo San Giacomo

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Il sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo il nuovo console generale di Francia a Napoli, Paul de Sinety.

Nel corso dell’incontro, con la partecipazione dell’assessora al lavoro, giovani e politiche sociali, Chiara Marciani, è stata ribadita la volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra il Comune di Napoli e il Consolato francese, valorizzando sempre più il ruolo dell’Istituto Grenoble, storico presidio culturale in città.

Al centro del confronto anche il potenziamento delle iniziative congiunte, con particolare attenzione ai progetti di carattere sociale, e il rinnovo dell’impegno condiviso per gli appuntamenti della settimana franco-napoletana e per il 6° Forum Economico Francia-Mezzogiorno a Napoli, promosso dalla Camera di Commercio franco-italiana, in programma il prossimo 22 ottobre.