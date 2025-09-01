Omaggio a 10 donne di origine italiana dell’Ambasciata in Venezuela

Il progetto esplora il patrimonio di valori di queste discendenti di italiani e gli insegnamenti tramandati dalle prime generazioni di italiani giunti in America Latina, spesso con modeste risorse, che hanno saputo combinare le tradizioni e la cultura millenaria del paese di origine con l’apertura al mondo. L’adattamento al contesto locale ha consentito di dare un apporto significativo alla costruzione di una società integrata e emancipata. Puntando su formazione, disciplina e entusiasmo, queste professioniste sono arrivate a occupare posizioni di rilievo grazie ai risultati del proprio lavoro, della perseveranza e della passione tramandate dai loro antenati.

“Tengo molto a questo progetto che rende omaggio alle donne italiane, a quelle italo-venezuelane e al loro ruolo in una società sempre più evoluta, plurale e capace di guardare al futuro. È un promemoria alle virtù della nostra identità e del nostro bagaglio culturale che, in questa propizia realtà, sono riuscite ad adattarsi ed a fiorire con traguardi di eccellenza”, ha affermato l’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito. “Le loro testimonianze dimostrano che i valori tramandati dai padri e dai nonni aiutano a meglio affrontare le sfide del presente e del futuro. Spesso si è guardato all’eredità italiana in Venezuela – che si concretizza anche in edifici, scuole, Università, teatri e centri cultural-ricreativi fondati da italiani e diffusi sull’intero territorio – prevalentemente attraverso occhi maschili. Questa iniziativa vuole presentare una prospettiva innovativa, quella delle donne di origine italiana che grazie alla particolare attenzione all’educazione, alle persone e al senso di umanità insegnano a condividere il successo con la famiglia, con i vicini e con la comunità circostante. I loro successi professionali riflettono talento e speranza, rendendoli ancor più duraturi”.

Tra le protagoniste figurano rappresentanti di settori professionali come comunicazione, ricerca, business e cultura. Le dieci testimonianze sono di: Diana Rosato, Julie Restifo, Esther Mobilia, Esmeralda Vizzi, Tiziana Polesel, Giuseppina Arcuri, Giselle Petricca, Nunzia Auletta, Maria Fernanda Di Giacobbe ed Eglantina Di Mase.

Vi invitiamo ad ascoltare i loro racconti che trasmettono identità, appartenenza e un profondo orgoglio per le proprie radici. I video evidenziano peculiarità e caratteri di ogni protagonista che, ciascuna nel rispettivo ambito, sta dando impulso e passione al proprio settore professionale.

“È un onore per me partecipare a un’iniziativa che celebra la forza e la resilienza delle donne italo-venezuelane”, ha affermato Diana Rosato. “La mia storia è il risultato degli sforzi dei miei genitori, che con i loro sacrifici hanno costruito una solida base affinché potessimo crescere e avere successo. Questo progetto è un tributo alla nostra eredità e una prova che la nostra identità è un mix unico e prezioso che guarda al futuro con speranza e determinazione”.

Fin dalla sua concezione, questa iniziativa si propone non solo come occasione di visibilità, ma anche come piattaforma catalizzatrice in grado di rafforzare e ampliare attivamente la rete delle donne italo-venezuelane, rendendo tangibile la loro influenza. Celebrando i loro successi, tessiamo una rete di amicizia e solidarietà che non solo onora il passato, ma capace di avvicinare rappresentanti di professioni e istituzioni a livello bilaterale. Dando visibilità a questa comunità aiuteremo a schiudere nuove opportunità di scambio e collaborazione concreta fra la società venezuelana e quella italiana, in tutti gli ambiti delle relazioni.

Questo progetto getta inoltre solide basi per promuovere futuri scambi di conoscenze, istruzione e cultura con l’Italia. Il percorso di queste donne dimostra l’enorme potenziale della collaborazione binazionale, aprendo le porte a tutoraggi, residenze professionali, programmi accademici e alleanze strategiche che trasformano l’eredità in un flusso costante di innovazione e crescita reciproca tra le due nazioni.

Pertanto, l’obiettivo dell’iniziativa è dare voce e volto a quell’eredità che si costruisce nel presente: rendere visibile non solo l’impronta di un lignaggio, ma anche il battito vitale di una comunità che cresce, contribuisce e si reinventa in ogni risultato raggiunto da queste donne, mostrando al mondo che l’eredità non è solo memoria, ma forza creativa che trasforma il futuro.

I video saranno pubblicati progressivamente sui canali ufficiali YouTube e Instagram dell’Ambasciata d’Italia a Caracas (Ambasciata d’Italia Caracas), dell’Istituto Italiano di Cultura (@iicCaracas), in collaborazione con Impact Hub Caracas (Impact Hub Caracas), nonché delle istituzioni che compongono il Sistema Paese.

Si ringraziano Doctor Construcción C.A. e gli altri patrocinatori per il loro prezioso sostegno.