Cultura e inclusione sociale a Pozzuoli

- pubblicità -

Tecniche di lettura braille, libri tattili accessibili anche ai non vedenti, incontri e visite guidate in grado di coinvolgere e includere tutti, al di là delle barriere della disabilità. Nasce così il progetto “Pagine Libere”, presentato a Pozzuoli presso il Polo Culturale Palazzo Toledo. Una serie di incontri, mostre, laboratori, presentazione di libri e confronti con autori e giornalisti, per la promozione della cultura sul territorio dei Campi Flegrei. Alla conferenza stampa, moderata dal direttore del Vg21 Gianni Ambrosino, è intervenuta anche Flora Caruso, responsabile del presidio di Pozzuoli dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

La kermesse è stata promossa dal Comune di Pozzuoli e finanziata dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito del programma “Città che legge 2024 Sezione 4”.

“Si tratta di un progetto fondamentale per la diffusione della cultura sul nostro territorio – ha detto il sindaco di Pozzuoli , Luigi Manzoni – altrettanto importante è coinvolgere e includere in questo percorso tutti i cittadini”.

Nel corso della conferenza stampa, sono state illustrate le attività che nei prossimi mesi animeranno la città, con eventi diffusi, letture condivise, laboratori, nuovi servizi e strumenti per rendere la lettura sempre più accessibile e inclusiva.

Prima tappa venerdì prossimo 19 dicembre, con una visita guidata presso la residenza di Don Pedro da Toledo e sua moglie Maria de Pimentel, di cui seguirà la presentazione della favola scientifica per adulti e bambini, “Flegrella, la caldera che racconta la storia geologica dei Campi Flegrei”.

L’iniziativa coinvolge il Gruppo Archeologico Kyme e Lunaria A2 Onlus e propone un calendario ricco di azioni innovative che porteranno i libri nelle strade, nelle case e nei luoghi di incontro della città. Presenti alla conferenza stampa, tra gli altri, Anna Abbate, presidente Gruppo archeologico Kyme, Federica Russolillo, presidente Lunaria A2, Roberta Errico, RUP ” Pozzuoli città che legge 2024″ e le docenti delle scuole IC 7 Pergolesi Viviani di Monteruscello, IC 8 Oriani Diaz di Licola e IC 4 Pergolesi-Troisi del Rione Toiano.