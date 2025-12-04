Daikin Italia inaugura il decimo Centro di Formazione al Leone-Nobile di Nola

- pubblicità -

Daikin Italia ha inaugurato all’I.S.I.S. Leone-Nobile di Nola (Na) il suo decimo Centro di Formazione sul territorio nazionale, un progetto che consolida un modello di collaborazione strutturata tra scuola e impresa e che punta a favorire un raccordo diretto tra formazione tecnica, innovazione e mondo del lavoro.

L’azienda è attualmente l’unica realtà del settore HVAC a disporre di una rete organica di Centri di Formazione all’interno degli istituti tecnici. Gli spazi, dotati di strumentazioni aggiornate, offrono agli studenti un contesto formativo che rispecchia le esigenze del settore e contribuiscono allo sviluppo di competenze immediatamente applicabili in un ambito professionale in costante evoluzione.

Il nuovo laboratorio del Leone-Nobile rappresenta un ulteriore passo nella diffusione della cultura tecnica e dell’attenzione all’efficienza energetica, sostenendo la crescita di una nuova generazione di professionisti qualificati.

All’inaugurazione erano presenti rappresentanti del mondo scolastico, istituzionale e aziendale, tra cui: Patrizia Tramontano Guerritore Dirigente Scolastica, Geert Vos Presidente e Amministratore Delegato Daikin Italia, Antonio Marmorato Responsabile Tecnico Daikin Italia e Andrea Ruggiero Sindaco di Nola.

Nel corso della cerimonia è stato firmato il protocollo di collaborazione tra Daikin Italia e l’Istituto, che formalizza l’impegno a promuovere percorsi formativi aggiornati e in linea con le esigenze del settore HVAC, sempre più orientato all’efficienza energetica e alla sostenibilità.

“Investire nella formazione significa investire nel futuro: sostenibile, tecnologico e ricco di opportunità – ha commentato Geert Vos, CEO di Daikin Italia, nel corso dell’evento -. Con questo nuovo Centro di Formazione vogliamo offrire agli studenti un ambiente in cui teoria e pratica possano dialogare in modo efficace, avvicinandoli alla realtà professionale. La collaborazione tra imprese e istituti tecnici è un elemento chiave per accompagnare la transizione energetica e sostenere una crescita basata su competenze solide e aggiornate.”