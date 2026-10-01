Eav diffida pagina social a usare nome Circumvesuviana, cambiano nome anche i comitati pendolari

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Una delle pagine satiriche più seguite dedicate alle vicissitudini della Circumvesuviana, la linea ferroviaria gestita da Eav, ha annunciato il cambio di nome dopo una diffida inviata dalla società di trasporto. La pagina, che conta quasi 300mila follower e fino a oggi era conosciuta come “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, da ora si chiama “Vesuviana State of Mind”.

La diffida di Eav: “Rischio di confusione e falsa apparenza di ufficialità”

La decisione arriva dopo una lettera firmata dall’avvocata Lorenza Mazzeo, su mandato del nuovo amministratore di Eav Pietro Diamantini, inviata a diversi amministratori e creator che utilizzano sui social le denominazioni Eav, Circumvesuviana ed Ente Autonomo Volturno.

Secondo la diffida, l’utilizzo di tali nomi potrebbe generare confusione tra gli utenti, facendo apparire alcune pagine come collegate o autorizzate dalla società. Eav parla di un uso non autorizzato dei segni distintivi e di un possibile “sfruttamento parassitario della notorietà”, sostenendo che la presenza di numerosi account con denominazioni riconducibili all’azienda possa creare una falsa apparenza di ufficialità.

Agli amministratori viene chiesto di modificare le denominazioni entro cinque giorni. La comunicazione è stata inviata anche a Meta, alla quale Eav chiede di intervenire nel caso di mancato adeguamento. La società prospetta inoltre richieste di risarcimento danni e una penale giornaliera.

La risposta della pagina: “Cambiamo nome, ma la satira resta”

La replica della pagina non si è fatta attendere. Con un post pubblicato sui propri canali, gli amministratori hanno annunciato il nuovo nome “Vesuviana State of Mind”, spiegando che il cambio è stato deciso “per motivi importanti”.

La pagina ribadisce la propria natura indipendente e satirica, precisando di non essere collegata né affiliata a Eav o ad altre aziende di trasporto pubblico. Il progetto continuerà a raccontare in chiave ironica le vicende della Vesuviana, mentre per informazioni ufficiali la pagina invita gli utenti a rivolgersi ai canali istituzionali di Eav.

Satira, social e identità aziendale: un tema ricorrente

Il caso riaccende il dibattito sul rapporto tra satira online e tutela dei marchi aziendali, soprattutto quando la critica – spesso pungente – riguarda servizi pubblici molto esposti come il trasporto ferroviario regionale. La Circumvesuviana, negli ultimi anni, è diventata uno dei simboli della satira social campana, con community numerose che raccontano ritardi, disservizi e curiosità quotidiane.

I comitati dei pendolari: diffida eccessiva, cambiamo nome anche noi

L’increscioso accaduto di ieri ci porta a cambiare l’oggetto del nostro comunicato. Avremmo voluto parlare di temi cruciali per il territorio, tra cui:

​L’assurdo aumento del biglietto integrato.

​La continua confusione dei bus di “supporto” sulla linea di Baiano.

​La totale assenza di bus di supporto a Casalnuovo, città di 50.000 abitanti lasciata senza servizio dal 15 settembre, proprio in coincidenza con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative.

​L’odissea dei pendolari della linea di Baiano, costretti a emigrare verso i comuni limitrofi serviti dalla linea di Sarno per prendere il treno anziché i bus, correndo persino il rischio di multe da parte di controllori troppo zelanti (pur essendo in possesso di abbonamento), a causa della totale assenza di una circolare aziendale in merito.

​La necessità di anticipare le prime corse di treni e bus di supporto di almeno 15 minuti, permettendo a una vasta platea di lavoratori e studenti di arrivare in orario.

​Un’operazione verità sui cantieri delle linee vesuviane, per archiviare risposte vaghe come “tra qualche mese, a breve, ci sono problemi” e fare finalmente chiarezza.

​Invece, ci troviamo costretti a parlare della diffida formale da parte di EAV recapitata a Salvatore Ferraro — storico animatore di proteste e proposte, amministratore del gruppo Circumvesuviana-Eav la voce dei pendolari nonché vicepresidente del Comitato Pendolari Vesuviani — contestandogli l’uso di una denominazione che avrebbe potuto generare confusione tra i clienti dell’azienda.

​Ebbene, bastava parlarsi e di certo si sarebbe trovata una soluzione amichevole e immediata.

​La risposta del comitato e il cambio di nome

​Per evitare ulteriori strascichi legali e nella continuità e correttezza delle battaglie portate avanti finora, il gruppo fondato e amministrato da Salvatore cambia oggi denominazione, assumendo ufficialmente il nome di COMITATO PENDOLARI VESUVIANI.

​Noi tutti siamo e saremo sempre al suo fianco. Continueremo a dare voce e forza alle legittime richieste dei pendolari: perché forse è giusto evitare la confusione, ma è certamente gravissimo non garantire i diritti!

​Sempre insieme per una mobilità dignitosa!

Enzo Ciniglio — Presidente Comitato Pendolari Vesuviani e fondatore del gruppo Facebook NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA

Avv Marcello Fabbrocini ​— Comitato Civico A. Cifariello Ottaviano

​Salvatore Alaia — Presidente Comitato Civico E(A)vitiamolo Sperone