Eav diffida pagina social a usare nome Circumvesuviana, cambiano nome anche i comitati pendolari

Una delle pagine satiriche più seguite dedicate alle vicissitudini della Circumvesuviana, la linea ferroviaria gestita da Eav, ha annunciato il cambio di nome dopo una diffida inviata dalla società di trasporto. La pagina, che conta quasi 300mila follower e fino a oggi era conosciuta come “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, da ora si chiama “Vesuviana State of Mind”.
La diffida di Eav: “Rischio di confusione e falsa apparenza di ufficialità”
La decisione arriva dopo una lettera firmata dall’avvocata Lorenza Mazzeo, su mandato del nuovo amministratore di Eav Pietro Diamantini, inviata a diversi amministratori e creator che utilizzano sui social le denominazioni Eav, Circumvesuviana ed Ente Autonomo Volturno.
Secondo la diffida, l’utilizzo di tali nomi potrebbe generare confusione tra gli utenti, facendo apparire alcune pagine come collegate o autorizzate dalla società. Eav parla di un uso non autorizzato dei segni distintivi e di un possibile “sfruttamento parassitario della notorietà”, sostenendo che la presenza di numerosi account con denominazioni riconducibili all’azienda possa creare una falsa apparenza di ufficialità.
Agli amministratori viene chiesto di modificare le denominazioni entro cinque giorni. La comunicazione è stata inviata anche a Meta, alla quale Eav chiede di intervenire nel caso di mancato adeguamento. La società prospetta inoltre richieste di risarcimento danni e una penale giornaliera.
La risposta della pagina: “Cambiamo nome, ma la satira resta”
La replica della pagina non si è fatta attendere. Con un post pubblicato sui propri canali, gli amministratori hanno annunciato il nuovo nome “Vesuviana State of Mind”, spiegando che il cambio è stato deciso “per motivi importanti”.
La pagina ribadisce la propria natura indipendente e satirica, precisando di non essere collegata né affiliata a Eav o ad altre aziende di trasporto pubblico. Il progetto continuerà a raccontare in chiave ironica le vicende della Vesuviana, mentre per informazioni ufficiali la pagina invita gli utenti a rivolgersi ai canali istituzionali di Eav.
Satira, social e identità aziendale: un tema ricorrente
Il caso riaccende il dibattito sul rapporto tra satira online e tutela dei marchi aziendali, soprattutto quando la critica – spesso pungente – riguarda servizi pubblici molto esposti come il trasporto ferroviario regionale. La Circumvesuviana, negli ultimi anni, è diventata uno dei simboli della satira social campana, con community numerose che raccontano ritardi, disservizi e curiosità quotidiane.
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