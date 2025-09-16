Ente Idrico Campano, elezioni suppletive Distretto Sarnese Vesuviano

- pubblicità -

Si sono tenute ieri, 15 settembre, le elezioni suppletive per sostituire i componenti decaduti nel Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano.

Proseguendo l’impegno – fuori e dentro le istituzioni – per la ripubblicizzazione della gestione, l’abbassamento delle tariffe e il miglioramento del servizio, la Rete dei Comuni per l’acqua pubblica ha eletto nella lista ‘Acqua Bene Comune’ tre nuovi rappresentanti, Giuseppe Albano, consigliere comunale di Siano, Pasquale Di Marzo, già sindaco e attualmente consigliere di Volla, e Pasquale Equestre, consigliere uscente di Casalnuovo di Napoli, che vanno a unirsi agli otto già presenti in Consiglio.

Obiettivo principale è concludere in tempi rapidi il trasferimento ai Comuni del 51% delle quote azionarie del gestore Gori SpA, ristabilendo l’effettivo controllo pubblico sulla società, come primo fondamentale passo per la ripubblicizzazione del servizio idrico, dopo ben tredici anni di commissariamento del disciolto Ente d’Ambito. Nell’interesse di un milione e mezzo di cittadini costretti a pagare le tariffe più alte della Campania e del Mezzogiorno, in cima all’agenda l’abbassamento delle tariffe, l’utilizzo dei fondi residui per il bonus sociale idrico, il miglioramento dei servizi offerti agli utenti e la programmazione degli investimenti sull’intero territorio, applicando finalmente la volontà popolare espressa con i referendum del 2011.