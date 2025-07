Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna: tutto pronto per lo spettacolo del 1° agosto

- pubblicità -

L’attesa vibra nell’aria proprio come le onde che accarezzano la baia. Le quattro barche allegoriche protagoniste della Festa a Mare agli Scogli di Cartaromana sono pronte a solcare il mare, cariche di sogni, arte, storie e bellezza. Dopo il rinvio forzato a causa delle condizioni meteomarine avverse, sta per prendere vita uno degli spettacoli più emozionanti dell’estate: la sfilata nell’anfiteatro galleggiante più affascinante al mondo, dove creatività e tradizione si incontrano ai piedi del maestoso Castello Aragonese, incantando migliaia di occhi e animi.

A partire dalle 21:00 di venerdì 1° agosto 2025 le spettacolari scenografie solcheranno le acque raccontando storie di sogno, tradizione e creatività in una serata magica condotta da Mariagrazia Nicotra, già direttrice artistica della manifestazione nel 2017, insieme a Beppi Banfi, storica voce della festa. Ospite d’eccezione il conduttore e giornalista Nicolò De Devitiis. Lo spettacolo sarà allietato dall’interprete Francesco Viglietti, dalla cantante Marianita Carfora accompagnati dalla band composta da Luigi Tirozzi (pianoforte), Domenico Fiscale (Batteria), Pasquale Termini (violoncello).

Le quattro scenografie in concorso, autentiche opere d’arte galleggianti ispirate dai 24 bozzetti realizzati dagli studenti degli Istituti Superiori isolani che hanno aderito al progetto Scuola Viva “Prendi l’Arte e mettila in Barche”, sfileranno nel seguente ordine stabilito da una gara di canoe organizzata dal Club Auras Ischia:

Ass. CANTASTORIE DEL TORANO – PIEDIMONTE MATESE con la barca allegorica dal titolo: TRA MARE E MONTI E IL SANTO DELLE CENTO PEZZE”. Un omaggio vibrante e commosso a San Giovanni Giuseppe della Croce, Santo Patrono dell’Isola d’Ischia, in una realizzazione scenica che intreccia memoria e poesia sotto la direzione artistica di Michele Schiano.

Un’opera che nasce dal cuore dell’Appennino e solca il mare, portando con sé il respiro antico di un legame silenzioso ma eterno: quello tra Piedimonte Matese e Ischia. Un filo invisibile li unisce da secoli, teso tra monti e mare, tra radici contadine e orizzonti marinari. Un filo cucito con la fede, il sudore, i canti, la legna dei carbonai e il sale dei pescatori.

Una zattera dell’anima che naviga nel tempo e nelle storie, tra ‘ndrezzate, acquedotti, e preghiere bisbigliate tra i vicoli.

Grazie ai Maestri Falegnami Fatone di Piedimonte Matese, che hanno dato forma al sogno con mani antiche e sapienti.

AMP REGNO DI NETTUNO E COMUNE DI FORIO con la barca allegorica “KAROL, UN SANTO VENUTO AD ISCHIA: ASCOLTA, ACCOGLI, AMA!”.

La scenografia vuole essere un sentito omaggio al Santo Papa Giovanni Paolo II nel XX anniversario della sua dipartita.

La sceneggiatura con testi del Direttore Artistico Gaetano Maschio e le musiche del maestro Ginavito Di Maio, fanno rivivere il grande Karol Wojtyla attraverso significativi momenti che hanno caratterizzato la sua lunga esistenza uniti alle indimenticabili emozioni della sua visita apostolica alla Diocesi di Ischia. La direzione tecnica è affidata all’architetto Simone Verde

Ass. L’ISOLA DEI MISTERI – PROCIDA con la barca allegorica “NON DIMENTICARE DI ESSERE STATO BAMBINO”.

La rappresentazione scenica, curata dalla direzione artistica di Giuseppe Lubrano, si fa portavoce di un messaggio forte e chiaro: è la voce dei ragazzi che, attraverso l’arte, esprimono il loro rifiuto verso una società che non sentono propria.

Ass. IL PALMENTO – ISCHIA con la barca allegorica dal titolo “PIANOFORTISSIMO, OMAGGIO A RENATO CAROSONE. Con la direzione artistica di Maurizio Ronsini, le coreografie a cura di Rita Buono e i dipinti Tea Costa sarà una rappresentazione che farà fare un tuffo nell’energia travolgente degli anni’50, tra musica, danza e scenografie sorprendenti! La barca allegorica dell’Associazione Il Palmento rende omaggio al genio di Renato Carosone con uno spettacolo dal titolo PIANOFORTISSIMO, ispirato all’omonimo brano.

A giudicare il lavoro delle quattro associazioni sarà l’autorevole giuria presieduta dalla dottoressa Lucia Fortini Assessora alla Scuola e Politiche Giovanili della Regione Campania, e composta da: Simona Balducci, Responsabile del Reparto Costruzioni Sceniche di Cinecittà, Nicolò De Devitiis, giornalista e conduttore televisivo, Adriana De Manes, vicedirettrice dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Rocco Barocco (stilista) e Cristina Donadio, attrice.

Per garantire la sicurezza della serata il Comune di Ischia ha emesso l’ordinanza n. 126 che include una serie di provvedimenti straordinari per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Tra le principali disposizioni:

⁠ Divieti di sosta in tutto il centro storico e nelle aree limitrofe dalle ore 08:00 alle 02:00 del giorno successivo.

in tutto il centro storico e nelle aree limitrofe dalle ore 08:00 alle 02:00 del giorno successivo. ⁠ Modifiche alla ZTL : attiva dalle ore 15:00, con sospensione delle deroghe dalle ore 18:00 (eccetto forze dell’ordine, soccorso e navette elettriche).

: attiva dalle ore 15:00, con sospensione delle deroghe dalle ore 18:00 (eccetto forze dell’ordine, soccorso e navette elettriche). ⁠ Sensi unici di marcia in diverse strade dalle ore 19:00, tra cui via G.B. Vico, via Nuova Cartaromana, via Foschini e via Leonardo Mazzella.

di marcia in diverse strade dalle ore 19:00, tra cui via G.B. Vico, via Nuova Cartaromana, via Foschini e via Leonardo Mazzella. ⁠ Divieto di transito per bus non di linea su via Michele Mazzella dalle ore 19:00.

non di linea su via Michele Mazzella dalle ore 19:00. ⁠ Posti di controllo pedonali con transenne e new jersey in punti strategici.

con transenne e new jersey in punti strategici. ⁠ Divieto assoluto di introdurre bottiglie, bicchieri in vetro o contenitori metallici, con installazione di raccoglitori da parte di Ischia Servizi.

L’ordinanza specifica che, in caso di ulteriore rinvio dell’evento, le misure saranno automaticamente reiterate per la nuova data.

Per consultare l’ordinanza completa, è possibile visitare il sito ufficiale del [Comune di Ischia] (https://www.comune.ischia.na.it).

Restano confermati i sei premi collaterali:

Premio Funiciello. Dedicato all’artista isolano il cui segno distintivo delle sue opere sono il vivace connubio di colori splendenti che trovano espressione soprattutto nei suoi famosi collage con la stoffa. Viene assegnato al miglior bozzetto artistico

Dedicato all’artista isolano il cui segno distintivo delle sue opere sono il vivace connubio di colori splendenti che trovano espressione soprattutto nei suoi famosi collage con la stoffa. Viene assegnato al miglior bozzetto artistico Premio Andrea Di Massa (alla memoria di uno dei migliori costruttori)

Assegnato da una giuria tecnica sulla base della valutazione della complessità realizzativa e della maggiore innovazione scenografica

Premio Nerone (al secolo Giovan Giuseppe Sorrentino)

Il premio a lui intitolato viene annualmente assegnato dalla famiglia Sorrentino, i quali valutano ogni volta la barca che ha meglio interpretato lo Spirito della Festa

Premio Domenico Di Meglio, maestro del giornalismo locale.

Ad assegnarlo sarà, come sempre, il popolo che assiste alla festa. Ma rispetto alle passate edizioni all’applausometro si sostituisce il voto attraverso la torcia del proprio smartphone: un modo per regalare alla scenografia della Festa un momento ancora più bello: la baia si illuminerà di tante piccole lucine

Premio Mario Mazzella dedicato alla memoria dell’artista famoso per l’essenzialità figurativa e stilistica delle sue opere dalle tipiche architetture isolane e dai colori pastello. Verrà assegnato dagli eredi dell’artista isolano apprezzato in tutto il mondo, alla barca che rispetta l’equilibrio tra forma e colore.

dedicato alla memoria dell’artista famoso per l’essenzialità figurativa e stilistica delle sue opere dalle tipiche architetture isolane e dai colori pastello. Verrà assegnato dagli eredi dell’artista isolano apprezzato in tutto il mondo, alla barca che rispetta l’equilibrio tra forma e colore. Premio Social assegnato da Nicolò De De Vitiis dedicato al popolo virtuale che voterà la barca più bella attraverso un sondaggio sul profilo Instagram di Visit Ischia.

Al termine della cerimonia di premiazione, quando i riflettori si accenderanno sul maestoso Castello Aragonese, per dare inizio alla tanto attesa simulazione dell’incendio, seguita da uno spettacolo piromusicale che lascerà senza fiato migliaia di spettatori.

Sarà il momento in cui la baia di Cartaromana, avvolta da luci, suoni e riflessi sul mare, si trasformerà in uno scenario fiabesco, dove realtà e immaginazione si fonderanno in un’unica emozione collettiva.

Le impressioni, i brividi e la meraviglia vissuti resteranno impressi nella memoria di chi avrà il privilegio di assistere a questa magia, che ogni anno rinnova il legame profondo tra Ischia, la sua storia e il cuore di chi la ama.