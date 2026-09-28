Frana in Penisola Sorrentina, riapertura galleria Pozzano prevista per oggi

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Resta chiusa la galleria di Pozzano, ostruita da acqua, fango e detriti dopo il violento nubifragio che nei giorni scorsi ha colpito diversi comuni della Penisola Sorrentina e la statale 145, mandando il traffico in tilt e isolando di fatto il territorio.

Riapertura prevista entro questo pomeriggio

L’Anas prevede di riaprire completamente il tunnel entro il pomeriggio di lunedì 28 settembre, ma al momento la circolazione resta fortemente compromessa. Per percorrere il tratto tra Castellammare di Stabia e Sorrento molti automobilisti impiegano fino a cinque ore, con ripercussioni pesanti su residenti, lavoratori e turisti.

I sei sindaci della Penisola — da Vico Equense a Massa Lubrense — sono in pressing affinché si accelerino gli interventi e si riducano i tempi di ripristino.

Droni in volo e famiglie isolate

I vigili del fuoco stanno sorvolando l’intero territorio con i droni per valutare la reale estensione dei danni e individuare le aree dove concentrare gli interventi più urgenti. Nella zona alta di Castellammare una cinquantina di famiglie è rimasta bloccata in casa per 48 ore, a causa di frane e allagamenti che hanno reso impraticabili le vie di accesso.

Lo smottamento a monte del tunnel

La parte a monte della galleria, all’ingresso dal versante di Castellammare, è chiusa da venerdì mattina: il tunnel è stato invaso da fango e detriti scivolati a valle dopo uno smottamento che ha interessato terreni e proprietà sovrastanti l’arteria.

La circolazione è deviata lungo il vecchio tracciato litoraneo della statale 145, riattivando il bypass in località Scrajo e ripristinando di fatto il percorso che precedeva l’apertura del tunnel. In queste ore si lavora alla rimozione dei materiali che hanno invaso il primo tratto della galleria e alle verifiche sugli impianti.

Vertice in Prefettura

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato per il tardo pomeriggio una riunione del Centro coordinamento soccorsi a Castellammare, insieme al commissario di governo Dario Caputo, per valutare le misure più urgenti e coordinare gli interventi di messa in sicurezza.