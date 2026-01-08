I 250 anni di San Leucio

- pubblicità -

La Real Colonia di San Leucio si prepara a celebrare un traguardo di straordinario valore storico e culturale: i 250 anni dalla sua fondazione (1776–2026). L’anniversario rappresenta non solo la memoria di un’esperienza illuminata e unica nel panorama europeo, ma anche un patrimonio identitario da valorizzare e proiettare nel futuro.

Per l’occasione, la Fondazione Orizzonti, presieduta dall’imprenditore Giuseppe Menniti, promuove un articolato programma di iniziative, eventi culturali e momenti di approfondimento che accompagneranno l’intero anno 2026, rendendo omaggio alla storia, ai valori e all’eredità della comunità leuciana.

Il calendario delle celebrazioni sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma domenica 11 gennaio alle ore 10.30, presso la sede della Fondazione Orizzonti, in piazza della Seta 7, Real Sito di San Leucio, patrimonio mondiale Unesco. Nell’occasione sarà ufficialmente dato il via all’Anno Leuciano.

La conferenza stampa sarà condotta dal giornalista Nicola Porro e vedrà la presenza della sottosegretaria di Stato all’Interno Wanda Ferro, di S.A.R. la principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie e di rappresentanti delle istituzioni e degli enti territoriali. Il parterre sarà di alto profilo per sottolineare l’importanza di San Leucio come modello culturale, sociale ed economico, e per condividere una visione comune sulle prospettive di valorizzazione del Real Sito nel contesto contemporaneo. Per l’occasione l’artista Bruno Donzelli ha dedicato un’opera all’evento.

Le celebrazioni del 250esimo anniversario della Real Colonia di San Leucio si pongono così come un’occasione di riflessione, partecipazione e rilancio, capace di coinvolgere istituzioni, imprese, cittadini e visitatori in un anno simbolico per il territorio.

La Fondazione Orizzonti, presieduta dall’imprenditore Giuseppe Menniti, ha sede in San Leucio di Caserta in Piazza della Seta 7, all’interno di uno storico setificio leuciano. Opera per la realizzazione di iniziative di alto interesse sociale, promuovendo la crescita culturale, l’inclusione e la parità di genere, e sostenendo lo sviluppo del territorio in tutte le sue dimensioni.

Fulcro della sua azione è la conservazione e valorizzazione del patrimonio e dell’eredità culturale di Caserta e di San Leucio, ispirandosi ai valori di equità, dignità del lavoro, partecipazione e responsabilità civile, che la Real Colonia tramanda non solo come patrimonio storico, ma come modello vivo di sviluppo culturale e sociale.