Il calendario di Pulcinella

di Gennaro Savio

Ad Acerra, presso la suggestiva cornice del Castello dei Conti, si è tenuta la presentazione del calendario 2026 dedicato alla maschera di Pulcinella straordinariamente interpretata dall’attore Angelo Iannelli.

Si tratta di un’iniziativa di grande valore storico e culturale essendo quello realizzato da Iannelli, il primo calendario al mondo di un Pulcinella umano i cui mesi sono caratterizzati istantanee realizzate dal fotografo Vincenzo Burrone i cui scatti sono un viaggio tra i vicoli, i suoni e le eccellenza culinarie delle città di Napoli ed Acerra.

Durante l’evento moderato dalla conduttrice televisiva Edda Cioffi e presenziato dal Direttore del Museo di Pulcinella Tommaso Esposito, dal giornalista de “Il Mattino” Nello Fontanella e dalla giornalista Emanuela Gambardella, sono stati vari gli artisti che si sono esibiti. Oltre al maestro Peppe Renella al sax, al tenore Mattew Lamberti, al pianista Lorenzo Savarese e al rapper Luca Blindo, il cantante Mario Conte ha duettato con Angelo Iannelli in omaggio a Pulcinella.

Al Castello dei Conti non è passata inosservata la presenza dell’attore Francesco Melidoni, storico interprete di Peppiniello nel film di Totò “Miseria e Nobiltà”.

Numerosi sono stati gli ospiti proveniente da tutta la Campania e anche dall’estero, tra cui lo scultore Salvatore Nuzzo, il maestro di musica Modestino De Chiara e la giovane artista Francesca Nastro, Paolo Esposito Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, Errico Piscitelli fondatore del Sindacato Ugl Poste Campania, Rosario Scotti di Carlo, la giornalista Sara Buccaro, l’artista Felice Ciccone, l’attrice Antonella Fulco e Gennaro Coccorullo. Fotografi ufficiali della serata sono stati Mauro Cielo e Maria Villani.

Presente TVA con l’editore Francesco Elia e Comunicazioni Eventi di Paolo Russo. Tra sorrisi e scambi di auguri del nuovo anno, il rituale firmacopie del calendario e la foto ricordo hanno suggellato una serata indimenticabile. Mai prima d’ora era stato presentato un calendario dedicato a Pulcinella ad Acerra.

Il pubblico partecipe e caloroso, ha vissuto un evento storico, patrocinato dal Comune di Acerra, che resterà impresso nella memoria collettiva e che si è concluso con la straordinaria esibizione della Paranza di musica popolare Vesuvius composta dal maestro Stefano Salvadore, Rosa e Carlo Fidato e tammorra Gio’ Gio’ alla tammorra.