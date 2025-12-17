Il Ministro Zangrillo a Caivano

- pubblicità -

«Il nostro compito è stato quello di supportare l’amministrazione nel percorso di rilancio e riorganizzazione. Oggi, con le elezioni, Caivano ha un nuovo sindaco e una nuova giunta: è quindi naturale avviare un passaggio di consegne. Un passaggio che non significa fare un passo indietro, ma confermare la piena disponibilità a continuare a sostenere l’ente e a lavorare insieme alle nuove istituzioni locali, perché il percorso avviato prosegua con continuità e concretezza».

Così il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, in visita oggi a Caivano per partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio delle Bambine e dei Bambini, il progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica organizzato nell’Istituto Comprensivo “Parco Verde”.

L’iniziativa, che rappresenta un momento di particolare valore istituzionale e simbolico, ha visto i bambini chiamati a esercitare concretamente le regole della democrazia attraverso l’elezione degli organi del Consiglio e la discussione di proposte su temi centrali per la vita della città, dalla mobilità sostenibile alla cura degli spazi pubblici, fino alla promozione del rispetto dell’ambiente e della convivenza civile.

La visita del Ministro conferma l’attenzione del Governo per Caivano e per i percorsi di partecipazione attiva, valorizzando un’esperienza che unisce istituzioni, territorio e comunità educante, ponendo i bambini al centro della costruzione del futuro.