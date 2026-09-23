Il vento dell’America’s Cup soffia su Caivano

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C’è un filo che unisce Caivano al Golfo di Napoli. È il vento. Quello che soffierà durante l’America’s Cup e quello che oggi ha attraversato il Centro Sportivo “Pino Daniele”, portando la vela là dove il mare non c’è.

In questo luogo simbolo della rinascita del territorio, si è chiuso un cerchio: la piscina che un tempo rappresentava degrado e abbandono è diventata, per un giorno, un campo di regata. Una “piscina degli orrori” trasformata in un’arena di futuro, dove il vento è stato creato artificialmente per dare ai ragazzi la possibilità di immaginare un domani diverso.

Un’immagine potente, che racconta più di qualsiasi parola la rinascita di Caivano e la forza dello sport come strumento di trasformazione. Oltre 350 ragazze e ragazzi dell’IC3 Parco Verde sono stati protagonisti di una giornata che ha portato nel cuore del territorio campano un’anticipazione concreta dell’America’s Cup, che nel 2027 farà di Napoli il palcoscenico mondiale della vela.

Il vento dove non c’era

Nel cuore del centro sportivo, la piscina si è trasformata in un campo di regata futuristico: gli Optimist hanno preso il largo sospinti da enormi ventilatori, mentre i campioni europei e mondiali della FIV hanno mostrato la tecnologia e la velocità dei foil. In pochi metri d’acqua, Caivano ha abbracciato Napoli 2027.

L’apice dell’emozione è arrivato quando i 350 ragazzi si sono stretti attorno alla mitica Auld Mug, il trofeo dell’America’s Cup: uno scatto che ha immortalato l’istante in cui l’irraggiungibile si è fatto realtà.

I protagonisti della Coppa America a Caivano

A rendere ancora più concreto questo ponte simbolico sono stati i protagonisti dell’America’s Cup: Marzio Perrelli, CEO di America’s Cup Partnership, Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand, Max Sirena, CEO e skipper di Luna Rossa Prada Pirelli, rappresentanti di GB1, Tudor Team Alinghi, La Roche Posay Racing Team, American Racing Challenger Team USA

Accanto a loro, le istituzioni: Sabrina Bono, Capo di Gabinetto del Ministro per lo Sport e i Giovani, Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato, Antonio Angelino, Sindaco di Caivano, Francesco Montini, Presidente Gruppi Sportivi Fiamme Oro, Flavio D’Ambrosi, Vicepresidente GS Fiamme Oro e Presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela

La visione del Governo: sport come leva di rinascita

La scelta di Caivano si inserisce nella visione del Governo italiano, che ha individuato nello sport uno strumento per restituire centralità ai territori, creare opportunità e costruire nuove prospettive per le giovani generazioni. Il Centro Sportivo “Pino Daniele”, gestito da Sport e Salute e dalle Fiamme Oro, è uno degli esempi più concreti di questa trasformazione: da luogo segnato dall’abbandono a hub di sport, partecipazione e comunità.

Le parole delle istituzioni

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: «Portare nuovamente le vele al ‘Pino Daniele’ significa costruire una positiva eredità sociale, ben oltre la giornata di oggi. La possibilità di provare questa disciplina, incontrare i team e vedere da vicino il trofeo non è un’esperienza isolata: è un’occasione per accendere curiosità, passioni e nuove opportunità. È questo il valore dei grandi eventi sportivi: lasciare qualcosa di concreto nei territori e nelle persone».

Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute: «Il valore di una giornata come questa va oltre la dimensione sportiva. Il ‘Pino Daniele’ rappresenta ciò che può accadere quando istituzioni e territorio lavorano insieme. Oggi abbiamo portato qui l’America’s Cup, ma soprattutto un messaggio di fiducia e possibilità».

Diego Nepi Molineris, AD di Sport e Salute: «Il Governo ha scelto di mettere sport e sicurezza al centro della rinascita di Caivano. Dove c’era un teatro degli orrori, oggi c’è un polo d’eccellenza. Abbiamo portato il mare dove il mare non c’è, il vento dove non arriva, il sogno dove sembrava impossibile. E sabato quei ragazzi saliranno davvero in barca per vivere la loro prima regata in mare».

Dai giovani ai giovani: annunciata la Youth America’s Cup

Nel corso dell’evento, Marzio Perrelli ha annunciato la Youth America’s Cup, in programma dal 2 al 6 giugno 2027. Un annuncio fatto davanti a 350 bambini, nel luogo che più di ogni altro rappresenta il senso di un ponte verso il futuro.

«Nei tre mesi di competizione ufficiale c’è spazio anche per questo trofeo, importantissimo perché è da qui che si generano i campioni della prossima edizione», ha spiegato Perrelli. Le date sono state scelte «per valorizzare al massimo questa competizione».

Una rinascita che guarda al 2027

L’iniziativa — promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani e attuata in sinergia con il Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute, la Federazione Italiana Vela e la FIV Campania — dimostra come il percorso verso la competizione velica più antica del mondo non sia solo un grande evento agonistico, ma un acceleratore di trasformazione sociale.

Caivano oggi non riceve solo lo sport: lo interpreta, lo vive e lo restituisce al futuro, con la forza di chi ha deciso di vincere la sfida più importante.